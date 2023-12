El Mundo Boca continúa su marcha en el medio de la incertidumbre política y a la espera de una decisión definitiva sobre la fecha de las elecciones. Una vez más, Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra tomaron la palabra, con mucho fuego cruzado y acusaciones fuertes.

El primero en hablar fue el candidato de la oposición, quien denunció la presencia de La Cámpora en la multitudinaria marcha en La Bombonera del pasado domingo. Román tomó la palabra a última hora, apuntó contra Macri y se refirió a un mensaje que le mandó Carlos Bianchi. A continuación, las últimas novedades del club de la Ribera.

El mensaje de Bianchi a Riquelme

Juan Román Riquelme volvió a dar declaraciones, esta vez, en el marco de la designación de Analía Romero como la nueva jueza para la causa que mantiene suspendidas las elecciones en Boca desde el jueves 30 de noviembre. Al respecto, reveló detalles de una conversación que mantuvo con Carlos Bianchi en estos días tan movidos en la institución xeneize.

“Me puso ‘te quiero, te felicito’ el día que di la conferencia hace una semana”, contó el actual vicepresidente del Club de la Ribera, en la charla con el canal de YouTube oficial de Boca que conduce el periodista Roberto Rinaldi. Asimismo, exteriorizó el pedido especial que le hizo el exentrenador: “Carlos me quiere mucho. me dijo: ‘Román, lo único que te pido, defendé como lo estás haciendo, que nadie puede quitarle el derecho al hincha a votar’”.

Andrés Ibarra denunció que en la marcha estuvo La Cámpora

“La de ayer fue una movilización sumamente politizada”, expresó el candidato a presidente de Boca en conversación con TN. Y añadió: ”Riquelme se la pasó hablando de que la política esto o aquello… Ellos no defienden la gestión que fue pobre porque perdimos todas las copas y también quedamos afuera de la Libertadores del año que viene. No generaron un proyecto de futuro para Boca”.

En esa misma línea, Andrés Ibarra dio nombres: ”Detrás de la movilización politizada hubo gente de La Cámpora entre los hinchas genuinos de Boca que estuvieron ayer. Ellos no presentaron ni un proyecto este año y hay muchos hinchas que fueron ingenuamente, pero otros fueron empujados por Mayra Mendoza, Pitrola, Katopodis y toda la política“.

El ninguneo de Riquelme a Andrés Ibarra

Además de este asunto, JRR habló del poder que ostenta Mauricio Macri fuera de Boca, en donde dejó en claro que la intención del ex Presidente de la Nación es “intervenir el club” para luego privatizarlo. Y como si fuera poco, también lo comparó con Andrés Ibarra, a quien ninguneó alevosamente.

“Macri quiere intervenir nuestro club. Eso es lo que quiere. Encima le falta el respeto a los jugadores que tenemos mandando la cartita que mandó hoy“, comenzó Román. Luego, sobre Ibarra, soltó: “A Andrés Ibarra no lo conozco. Lo que dice él no me interesa“.