En el día posterior al triunfo ante Gimnasia en La Plata, Boca tuvo contundentes novedades sobre el mercado de pases. La salida de Varela, el posible arribo de Orellano, de Cavani, de Diego Valoyes y la hipotética vuelta de Martín Payero. Esto y más, en las últimas 24 horas ocurridas en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

la oferta de Porto por Varela entra en la recta final

Por estos tiempos, Alan Varela es uno de los futbolistas más destacados de Boca Juniors pero también de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina en general. Con 22 años de edad recién cumplidos, el mediocampista ya es una pieza clave del elenco Xeneize.

Como consecuencia de ello, el nacido en Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, viene despertando el interés de varios pesos pesados del continente europeo. Y hay uno de ellos que está completamente decidido a llevárselo: se trata de Porto.

El combinado lusitano, uno de los más importantes y poderosos de su país, lleva un largo tiempo detrás de la figura de Varela. Inclusive, la semana pasada ofreció formalmente 8.000.000 de dólares por el 80 por ciento de la ficha del volante, aunque la propuesta fue rechazada.

De todos modos, Porto no bajó los brazos y siguió trabajando día y noche para finiquitar el desembarco del jugador que acumula dos anotaciones y cuatro asistencias al cabo de 108 compromisos de carácter oficial con el equipo que conduce Jorge Almirón.

En ese contexto, y, según informó el medio de comunicación ‘Récord’ de Portugal, los Dragones diseñaron una nueva oferta en las últimas horas. La misma se traduce en 9.500.000 euros más 1.800.000 de esa misma moneda por objetivos y una plusvalía por una posible futura venta. Cada vez más cerca.

Vasco da Gama pidió tiempo para responderle a Boca por Luca Orellano

Además de la posibilidad latente de que Edinson Cavani se convierta en refuerzo de Boca, desde La Ribera también quieren a un extremo derecho y Riquelme posó sus ojos en Luca Orellano, la joya que surgió de Vélez y recaló en el Vasco da Gama. El CdF ya se puso en contacto con el club brasileño y, al parecer, hubo una respuesta clara desde el país limítrofe.

Así lo pudo confirmar el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, a través de su perfil de Twitter. “Boca volvió a consultar por la situación de Luca Orellano, extremo de 23 años. Vasco, a través de su cuerpo técnico, solicitó 72 horas para determinar si tendrá en cuenta o no al futbolista“, escribió el experto en el mercado de transferencias en el fútbol sudamericano.

Curiosamente, el nuevo DT del Vasco da Gama es ni más ni menos que Ramón Díaz, exentrenador y gloria de River. Con la llegada de un nuevo equipo de trabajo, el “Pelado” deberá analizar el plantel que tiene a disposición para luego dar un veredicto. Si no desea quedarse con Orellano, el exjugador del Fortín tiene chances de arribar al Xeneize. Una semana decisiva.

¿Qué falta para que Cavani sea refuerzo de Boca?

El delantero uruguayo es el gran deseo de Boca desde hace años y si bien en más de una ocasión estuvo cerca de arribar a Brandsen 805, en este mercado todo parece más encaminado que nunca, ya que tanto el Xeneize como el propio Cavani están dispuestos a que los destinos se unan, y económicamente es factible.

Para que se concrete de manera definitiva el pase más importante en el fútbol argentino en este mercado, aún restan por resolverse cuestiones que no son sencillas y que dependen de otras aristas, pero tanto Boca como Cavani están haciendo lo posible para finiquitarlas y que la llegada del uruguayo al Xeneize sea un hecho.

En concreto, mientras Cavani busca liberar su pase en Valencia, algo que también pretende el club español pero que aún no se llegó a un acuerdo por cuestiones financieras, en Boca intentan liberar un cupo de extranjero para darle el lugar al delantero charrúa. Para que esto suceda, el Xeneize podría darle salida a Óscar Romero, interesando en Vasco da Gama, a Jan Hurtado, con opciones en Colombia y en Ecuador, y a Sebastián Villa, marginado del equipo por su condena judicial, pero que sigue ocupando un cupo al tener contrato vigente.

Si se concretan ambas cuestiones, que Cavani se libere y que Boca obtenga un cupo de extranjero libre en el plantel, el pase del ex Manchester United y PSG se dará. Tanto en el club como en el entorno del jugador hay optimismo con que se cerrará.

¿Vuelve Payero?

El 1 de julio de este año, con el cambio de semestre, Martín Payero se marchó de Boca al vencerse su préstamo desde el Middlesbrough y se marchó a unas breves vacaciones antes de sumarse a hacer la pretemporada con el club de la segunda división inglesa la pasada semana.

Cuando tuvo que despedirse del Xeneize, el surgido en Banfield expresó un mensaje en donde, entre otras cuestiones, sentenciaba que esperaba deseoso reencontrarse con el cuadro azul y oro en algún momento.

Y si bien se marchó hace escasos días y en paralelo comenzó con la pretemporada en Inglaterra, en las últimas horas se supo que en Boca pretenden volver a incorporar al volante de 24 años que disputó 31 partidos y convirtió 5 goles en el Xeneize en el año en el que vistió la camiseta del club de la Ribera.

En realidad, Boca siempre se mostró interesado en seguir contando con Payero, pero por la elevada opción de compra de 6 millones de euros que había en el préstamo y la imposibilidad de una extensión en la cesión al quedarle un año de contrato en el Middlesbrough hicieron imposible que el volante se quede en Brandsen 805.

Ahora, la situación podría cambiar debido a que, según informó el periodista Claudio Civiello, Payero no sería tenido en cuenta en el M’Boro y por eso, Boca está atento. “La intención de Boca es dejar que Payero solucione su tema con el equipo en cuestión. Al quedarle un año, no puede salir a préstamo, pero al no tenerlo en cuenta, desde Boca quieren esperar a ver si aparece una rescisión de contrato (quedaría libre) o que se le renueve el contrato y salga a préstamo“, expresó el jornalista.

Esto habría cambiado en las últimas horas porque el Middlesbrough pretendía vender a Payero, pero no le han llegado ofertas hasta el momento, por lo que se habrían abierto las otras dos alternativas que dejan a Boca pendiente a lo que pueda pasar con su futuro.

Reunión entre Boca y Talleres por el mercado de pases: ¿Posibles trueques?

Boca buscará a una figura de Talleres para seguir sumando refuerzos. Concretamente, a quien quiere incorporar el Xeneize es a Diego Valoyes, un antiguo deseo de Riquelme para el cuadro boquense.

Hace semanas, el Presidente de Talleres, Andrés Fassi, expresó que tiene una buena relación con Boca y que estaba dispuesto a dejar salir a Valoyes al Xeneize si la oferta era propicia. Ahora, en pleno mercado de pases, el periodista Claudio Civiello reveló que en los próximos días se dará una reunión entre el mandamás del club cordobés y Riquelme para definir cuestiones referidas a posibles traspasos entre ambas instituciones.

Es que en el Xeneize también interesa Rodrigo Garro, aunque sería más difícil su arribo por un alto costo de su ficha. Y en paralelo, Talleres buscaría el intercambio de algunos futbolistas de Boca que están relegados en la consideración de Jorge Almirón. Cabe destacar que Valoyes, pese a su nacionalidad colombiana, no ocupa cupo de extranjero debido a que tramitó la ciudadanía argentina como sucede en el Xeneize con Jorman Campuzano y Frank Fabra.

De esta manera, Boca intensifica altas en el mercado de pases y se espera esta reunión entre Román y Fassi para intentar llegar a buen puerto en un intercambio de jugadores y dinero que deje satisfechos a ambos bandos. ¿Será Valoyes finalmente un refuerzo para el club de la Ribera?