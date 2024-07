Desde el momento en el que se fue, los hinchas de Boca sueñan con la vuelta de Leandro Paredes. El campeón del mundo dijo en reiteradas oportunidades que quiere regresar en plenitud, pero nunca quiso decir públicamente cuándo. Luego de lo que fue la visita del 5 a La Bombonera, el periodista Leandro Aguilera reveló en qué fecha se dará.

En el stream de TyC Sports, el cronista del club de la Ribera fue contundente. El mediocampista de la Selección Argentina volverá cuando finalice su contrato con la Roma, es decir, en junio de 2025. De esta manera, los hinchas del Xeneize tendrán que esperar solo unos meses para verlo en Brandsen 805.

El retorno de Paredes se daría justo a un año de la Copa del Mundo de 2026 y en pleno transcurso de la CONMEBOL Libertadores 2025. Si el Xeneize hace los méritos para disputar ese certamen, sumaría a un refuerzo de lujo para los octavos de final. ¿Se dará?

Leandro Paredes y la chance de volver a Boca

En OLGA, el campeón del mundo y bicampeón de América habló acerca de una posible fecha de retorno a Boca. “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, explicó.

Además, ante la consulta de que haría si lo llama Riquelme para regresar, esbozó: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos“. Paredes ha resaltado en otras ocasiones que busca regresar durante la gestión de JRR como presidente.

¿Vuelve con Paulo Dybala?

Paredes contó que quiere tentar a Paulo Dybala para que se incorpore al Xeneize junto con él: “Yo lo vuelvo loco a Paulo con que se venga conmigo a Boca. Se me hace difícil porque él salió de Instituto, y no sé si quiere volver al fútbol argentino. Pero lo vuelvo loco.

“Le digo de todo. Por ejemplo, nosotros vimos juntos la final de la Libertadores 2023 y mi hija lloró mucho cuando Boca perdió. Y yo ahí le dije ‘bueno, si papá en algún momento vuelve se lo lleva al tío Paulo’. Mi hija también se lo dijo ahí y él se rió y quedó pensando. Lo voy a intentar, capaz en una de esas nos viene ayudar a ganarla (la Libertadores)”, agregó.

Los números de Paredes en Boca

Paredes disputó apenas 31 partidos con la camiseta del Xeneize y logró convertir 5 goles.