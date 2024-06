Leandro Paredes es uno de los jugadores que se encarga de llevar la bandera de Boca por el mundo. El mediocampista está muy identificado con el Xeneize y le traslada su pasión a muchos de sus compañeros. Tal es así que algunas figuras ya se hicieron hinchas.

“El vestuario de la Roma es de Boca 100%. Con Paulo (Dyabala), Daniele (De Rossi)… Hay algunos más también, porque tenemos compañeros y gente del cuerpo técnico que les tira mucho el club“, soltó el volante en ESPN, antes de hablar de un caso particular.

Consultado sobre algún otro simpatizante dentro del plantel de la Loba, el campeón del mundo no anduvo con vueltas: “Lukaku siempre me pregunta por Boca. Dice que sueño de él es por lo menos jugar un partido. Siempre me tocaron compañeros que le gusta mucho nuestro club, como Pogba“.

“Para nosotros, los hinchas, un orgullo que jugadores de esa jerarquía pregunten por Boca“, concluyó el 5, que hace unos días visitó el Predio de Ezeiza y sabe que su retorno a Brandsen 805 está cada vez más cerca.

Cómo es el “Operativo Regreso” de Boca con Leandro Paredes

Aprovechando su estadía en Argentina tras la finalización de la temporada, Paredes visitó Boca Predio antes de sumarse a las prácticas con la Selección Argentina. En el recorrido, saludó a viejos conocidos como Marcos Rojo, Sergio Romero, Edinson Cavani y el propio Riquelme.

Según informó el periodista Marcos Bonocore, la visita fue parte de un “operativo seducción” orquestado por Román para tentar a Paredes a adelantar su regreso a Boca y vestir la camiseta xeneize en julio de 2025, cuando vence su contrato con la Roma.

Durante su visita, Paredes conoció en detalle la metodología de trabajo de Riquelme como presidente y de Diego Martínez como entrenador, reafirmando que en el club de la Ribera “siempre tiene la puerta abierta”. Queda por ver si Boca Juniors logrará concretar su vuelta en un año.