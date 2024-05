La categoría 2001 de Boca es una de las juveniles que más daba que hablar en las inferiores del Xeneize en los últimos años por nombres como los de Alan Varela, Nicolás Valentini, Vicente Taborda, Santiago Ramos Mingo, Agustín Lastra, Brandon Cortés y Renzo Giampaoli entre tantos más.

Uno de ellos es el de Iván Alvariño, quien recaló a préstamo en el fútbol brasileño para reforzar a un curioso equipo que se encuentra en el medio de la Selva del Amazonas y que se fundó en hace poco menos de cinco años, mientras él se encontraba en las inferiores del Xeneize.

En Amazonas FC estará hasta fin de año y regresará a Boca, donde de la mano de Diego Martínez, a quien tuvo en infantiles, buscará quedarse con un lugar dentro del plantel. En diálogo con BOLAVIP, el volante central devenido en defensor cuenta las peripecias de vivir y jugar en Brasil, además de sus experiencias en las inferiores xeneizes y sus expectativas a futuro.

Sus incios en inferiores de Boca: el vínculo con sus ex compañeros, la intimidad de Diego Martínez y Boca Predio

Iván Alvariño en Amazonas FC (@a.ivanalvarino)

-¿Cómo describirías a un pibe como vos, surgido en Boca Predio?

–Boca Predio te da un plus. Otros equipos no te lo dan. En la historia de Boca y la gente que trabajan en juveniles te imponen el hecho de siempre ir por más, de dejar todo en la cancha, que quizá cuando te quedas con uno menos tenés que sacar fuerzas para que eso no se note, por ejemplo. En ese tipo de cosas, las inferiores de Boca influyen mucho.

-¿Tenés relación ahora con los chicos que compartiste todas las inferiores de Boca?

-Sí, la relación siempre está, pero por la rutina que tiene cada uno no hablamos tan seguido. Cuando estaba en Argentina por ahí charlaba un poco más pero ahora que cada uno está en otros lugares, hay menos diálogo pero la relación siempre está.

-Con Alan Varela tenés un vínculo especial por haber compartido el mediocampo durante muchos años, ¿cómo ves su presente?

-Con Alan hicimos todas las inferiores juntos. Él llegó antes que yo pero hicimos desde novena juntos. Él antes jugaba más adelantado y yo jugaba como volante central. Compartimos después el mediocampo pero en Reserva me bajaron a mi de defensor central y a Varela de volante central. Lo veo con un enorme presente, me alegra mucho. Hay tiempo para todo, ojalá pueda lograr estar en los JJOO y en la Selección. Todo lo que le está pasando se lo merece.

-Cuando empezás a jugar de central te toca hacer dupla con Valentini. ¿Hablaste algo de su presente en Boca?

-En defensa compartí con Valentini, con Gabriel Aranda y con Renzo Giampaoli. Sinceramente, no vengo hablando con Nico. La ultima vez fue antes de venirme para Brasil, pero si me pongo en su lugar, no la debe estar pasando bien. El no poder sumar minutos hace que uno por lo general no se sienta bien. Creo que lo mejor que puede pasar es que de cualquier manera se busque lo mejor para las dos partes, y que queden conformes Valentini y Boca, pase lo que pase.

Iván Alvariño junto a varios juveniles de Boca en Reserva (@a.ivanalvarino)

Más allá de los jugadores con los que compartió planteles en inferiores, Alvariño también tuvo entrenadores de renombre en la historia reciente de Boca. Entre ellos se encuentran Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra en reserva, y Diego Martínez en infantiles. Con el actual DT de Boca posee un buen vínculo, y de hecho tuvo diálogo antes de marcharse cedido a Amazonas.

-¿Cómo es estar con Diego Martínez como entrenador?

-Diego Martínez fue mi DT en prenovena, en infantiles. Con él aprendí mucho. Y te cuento una intimidad: él desde que yo era chico me quería poner de central porque le gustaba que los defensores tengan salida prolija y dinámica con los pies. Se aprende mucho con él y cada jugador que lo tuvo como entrenador lo refleja.

-¿Hablaste con él antes de irte a Amazonas?

-Hablamos cuando volví del préstamo, antes de irme de nuevo. Una relación normal, de laburo. Por el paso que tuve en inferiores con él conoce a mi familia y recordamos un poco esos momentos. No hablamos mucho más.

-Battaglia e Ibarra fueron duramente criticados en sus pasos por Boca. ¿Qué recuerdos tenés de ellos como DT?

–Aprendí mucho con ellos. Con Battaglia jugaba de volante y con Ibarra de central. Uno siempre trata de estar atento a lo que te dicen por sus trayectorias como jugador. Creo que se los criticó de más, es difícil en el fútbol argentino sostener un proyecto, y pasa acá en Brasil también. En como máximo 4 o 5 partidos tenés que estar peleando para ganar cosas o intentando hacerlo. Y tenés que estar muy rápido tratando de llegar al 100% como proyecto. Ese proceso lleva un tiempo, pero los tiempos que se manejan muchas veces son una locura y necesitas también gente que te banque, que te acompañen los resultados y demás. Todo eso te define como proyecto. Ambos ganaron títulos pero es como siempre se dice: el hincha de Boca es difícil de conformar, y está buenísimo que exista esa ambición de ir siempre para adelante, y creo que a Battaglia e Ibarra les pasó factura eso.

Su presente en Brasil, en medio de la selva del Amazonas

Iván Alvariño en Amazonas FC (@a.ivanalvarino)

A sus 23 años, Alvariño atraviesa su segunda cesión en el fútbol de Brasil. En 2022 y 2023 tuvo un buen paso por Guaraní, de la Serie B, y a principios de este año arribó a Amazonas FC, club fundado hace menos de cinco años en medio de la Selva Amazónica. Allí, el central cedido desde Boca se afianzó como titular y busca dar el próximo paso para un equipo tan jóven.

-¿Cómo viene la temporada en Brasil?

-Mi presente viene bien, estamos de a poco sumando minutos y aprendiendo en el país vecino. Con Amazonas FC estamos en segunda división, es un campeonato largo y duro. Requiera mucha logistica para los viajes, te toca jugar muy seguido, hay muchas competiciones. Arranca a mediados de enero y hasta ultimos días del año ya no para. Son 38 fechas, 20 equipos que ascienden 4 y bajan 4. Brasil es muy grande, hay muchos viajes para jugar. Capaz te pasa que jugás en el norte y a los pocos días te toca ir hasta el sur del país y ni siquiera pasás por tu casa. Además el calendario es apretado, jugás casi todas las semanas los miércoles y los domingos.

-Amazonas es un club prácticamente recién fundado, ¿cómo es la interna de una institución así?

-Es un club muy nuevo. Tiene solo 4 años de vida, es un lindo club, tiene cosas por mejorar y creo que de acá al poco tiempo va a lograr grandes cosas. Es bien al norte, en el estado de Amazonas en sí. Imaginate que tenés la ciudad, Manaos, y todo alrededor es selva.

-¿Qué se siente el cambio de Boca a un destino así?

-Cambiar de Boca a un club como Amazonas forma parte de esas cosas que tiene el fútbol que uno no las tiene en mente hasta que a uno le pasan. El Mundo Boca es una locura, con todo lo que es. No tiene comparación con Amazonas, pero el fútbol es el fútbol, en cualquier lado.

-¿Te cruzaste con alguna figura a nivel mundial en Brasil?

-Acá en Amazonas estoy con Jô, es un jugador de enorme magnitud. No te das una dimensión hasta que lo tenés al lado, como cuando me tocó en Boca compartir plantel con Tevez. Jô jugó Mundiales, jugó en Europa, ganó la Libertadores. Uno observa ver esos jugadores y solo quiere aprender.

-Antes de Amazonas, tuviste un paso por Guaraní, también en la Serie B de Brasil, que tuviste tu primera experiencia profesional. ¿Qué tal fue esa experiencia?

-Guaraní fue un paso de aprendizaje, me pude insertar bien en el fútbol brasileño. A pesar de ser la segunda división, había muchos jugadores de calidad, mucha competición y muchos partidos. Lo veo como un buen paso, estuve un año y medio y me sirvió para dar mis primeros pasos.

-¿Te preguntan en Brasil por el Mundo Boca?

-Acá y en cualquier lado, siempre está la pregunta sobre como es el Mundo Boca, como es el club internamente, como es la gente en el día a día. Lo que viví en Boca es como se dice, es realmente así. Hasta que uno no lo vive en carne propia no sabe como es, y realmente es difícil de explicar con palabras. Es un mundo aparte. Un día en Boca es un año, es como la frase del Bichi Borghi de que “estar en Boca es como hacer al amor en el balcón”.

Su hisotria profesional con Boca: la vuelta que tendrá tras el préstamo y los recuerdos de su debut

Iván Alvariño es uno de los juveniles de Boca que tuvieron que debutar de urgencia en julio de 2021, cuando el plantel profesional quedó aislado en plena pandemia por haber roto la burbuja sanitaria en Brasil, cuando se dio la escandalosa eliminación ante Atlético Mineiro en octavos de final de la Copa Libertadores. Allí, ante Banfield, disputó su único partido profesional con la camiseta xeneize, y apunta a ganarse un lugar en 2025, cuando tenga que volver de su cesión en Amazonas FC.

Iván Alvariño en las inferiores de Boca (@a.ivanalvarino)

-¿Qué sensaciones tuviste cuando te tocó debutar de la manera que te tocó?

-Fue totalmente impensado. Uno sueña con un partido a cancha llena, con preparación previa, y todo lo cotidiano. Y terminó siendo todo lo contrario: casi de un día para el otro, de urgencia, cancha vacía y en medio de una pandemia. No habían pasado ni 48 horas del partido de reserva y nos tocó jugar en primera con Banfield. Nunca hubiera imaginado que iba a ser así. A veces uno desea las cosas y nunca salen como uno quiere, y siempre hay que estar preparado para lo que se venga. No sabés cuando te va a tocar dar el salto.

-¿Sentiste presión en ese momento?

-No se sintió, porque en el momento ninguno de los chicos caía que estábamos logrando el ansiado debut en primera. Pero cuando caés, y te das cuenta de lo que pasó, quedás sin palabras.

-¿Te preparás mentalmente para la vuelta a Boca?

–En Amazonas tengo préstamo hasta fin de año sin opción de compra, así que en diciembre vuelvo a Boca. La ilusión de ser tenido en cuenta siempre está, es el sueño que uno tiene desde chico. Pero depende de muchas cosas. Son cosas del fútbol. Tengo contrato hasta diciembre de 2026.

-¿Diego Martínez te dio certezas si te va a tener en cuenta?

-No hablamos mucho la verdad. En ese momento, como yo volvía del primer préstamo y él estaba en sus primeros días como DT, escapaba de sus manos elegir quienes se quedaban y quienes no. Con los que volvimos de cesiones éramos casi un plantel entero, éramos 18. Al ser tantos, nos pusieron a entrenar aparte del plantel de primera con un preparador físico como para después ver que resolvía cada uno de su situación.

-¿Qué relación tenés con Riquelme como juvenil?

-Con Riquelme nunca hablé mano a mano. Sí estaba presente en el predio, observa los entrenamientos siempre, pero nunca tuve la oportunidad de hablar solo con él. Con los juveniles está presente, no está todos los días pero pasa seguido a ver a los más chicos.

-¿Y si no llega a ser Boca, qué te gustaría que pase con tu futuro?

-Si tengo que soñar en grande, me gustaría jugar en la Premier League, je. Sé que hay un montón de procesos y hay mucho por delante. No estoy cerrado a una vuelta a Boca, y si no llega a darse la vuelta bueno, veremos para donde perfilar mi futuro.