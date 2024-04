Florencia Marco, víctima de abuso sexual por parte de Jorge Martínez, exentrenador del plantel de fútbol femenino de Boca, aportó chats inéditos con dirigentes del Xeneize en su declaración ante el fiscal que lidera la investigación preliminar.

Según Marco, estos chats sugieren que altos dirigentes estaban al tanto de los abusos. La denuncia se centra en el posible encubrimiento por parte de las autoridades del club y en otros posibles abusos que Martínez habría cometido.

“En el juicio, una testigo dijo que el hermano de Riquelme estaba al tanto de los hechos que sufrió Florencia y dijo que también ‘lo sabía el 1“. Según informó el periodista Sergio Farella, el “1” sería ni más ni menos que Juan Román Riquelme, actual presidente del club de La Ribera.

En una reciente entrevista con LA NACION, Marco hizo foco en la cúpula dirigencial de Boca y su accionar tras la denuncia. “Cuando pasó eso, hablo con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Les informo y les cuento todo. Ellos me dicen que ya lo estaban hablando con Juan Román Riquelme y también con Cristian, su hermano. Estaban todos informados. Y me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas, pero nunca las tomaron. Ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo”, señaló.

Jorge Martínez fue condenado a un año de prisión la semana pasada, encontrándose culpable de abuso sexual en el juicio iniciado por Florencia Marco, quien trabajaba como jefa de prensa del plantel femenino. Durante el juicio, se revelaron testimonios de otras víctimas y se mencionó la posibilidad de que dirigentes de la institución estuvieran al tanto de los hechos, tal como lo advirtió la víctima en estos meses.

Se investiga al Patrón Bermúdez y a Marcelo Delgado

El fiscal encargado del caso está recopilando pruebas adicionales, incluyendo los mencionados chats y mensajes con Jorge “Patrón” Bermúdez y Marcelo “Chelo” Delgado, quienes están siendo investigados por falso testimonio.

Marco señaló que, pese a las promesas del club de separar a Jorge Martínez de su alto cargo en el fútbol femenino de Boca tras su denuncia, este no fue removido de su puesto como entrenador del plantel.

Es así que, pese a haberse conocido la sentencia, la investigación preliminar tiene como objetivo hacer foco en la posible negligencia y encubrimiento dentro de la estructura de Boca.