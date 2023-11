Juan Román Riquelme, tras la derrota de Boca con Estudiantes 3 a 2 en el Estadio Mario Alberto Kempes por la Semifinal de la Copa Argentina 2023, brindó una entrevista de cara a lo único que le queda a la institución xeneize por delante en el año: las elecciones del próximo dos de diciembre, con las que JRR buscará asumir como presidente.

En la conversación que mantuvo con TyC Sports, desarrolló cada uno de los temas de relevancia para la votación. Entre ellos, el eterno debate del futuro de la Bombonera, uno de los puntos en los que hay mayores diferencias con la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Básicamente, el oficialismo insiste en querer reformarla, mientras que la lista que anhela ser gobierno piensa en erigir un recinto nuevo.

En ese sentido, como para defender su postura, Juan Román Riquelme contó que Lionel Messi, en los instantes que compartió durante la visita de la Selección Argentina para el encuentro que disputó contra Uruguay por las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026, le soltó un elogio para el Estadio Alberto José Armando.

“Messi el otro día entró conmigo y me dice: ‘Cada día está más linda'”, reveló Román que, además, recordó una anécdota al respecto con Andrés Iniesta: “España vino a jugar un amistoso a la cancha de River después de ganar el Mundial e Iniesta me llamó al otro día y me dijo: ‘Por favor amigo quiero entrenar a La Bombonera'”.

¿Qué propone el oficialismo de Boca para la Bombonera?

La Bombonera es uno de los puntos que más controversia genera en el ambiente político de Boca. Sobre todo porque hay posturas totalmente opuestas. El oficialismo, que hoy de manera formal ya tiene a Juan Román Riquelme como su máxima bandera, pretende insistir con la posibilidad de reformarla para aumentar su capacidad (el aforo total es de 57.200).

No obstante, durante los cuatro años de Jorge Amor Ameal como presidente no pudieron avanzar con el proyecto Bombonera 360. De ahí que todavía se mantiene vivo el plan Esloveno Plus, en resumidas cuentas, una moción similar a la de Bombonera 360, pero sin la necesidad de derribar las dos medias manzanas que están por detrás de los palcos. Sugiere solo comprar las casas frentistas de la calle Iberlucea y correr el campo de juego unos metros hacia la zona de las vías.

¿Qué propone la oposición de Boca para la Bombonera?

La oposición representada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri plantean desarrollar ”Bombonera Siglo XXI”. Un nuevo estadio en donde hoy se ubica el predio de Casa Amarilla, la pensión y el gimnasio Quinquela Martín, con 105 mil localidades. De esta planificación también forma parte la Bombonera actual, la cual estaría unida por un puente con la cancha nueva y abriría sus puertas los días de partido para que los socios adherentes lo miren por pantallas gigantes.