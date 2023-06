Dentro de todo lo que fue una hermosa jornada para el hincha de Boca, uno de los momentos más emotivos de la despedida de Juan Román Riquelme fue cuando apareció Carlos Bianchi. El Virrey fue recibido a lo grande por los hinchas y, por momentos, se lo vio muy emocionado.

“Que de la mano de Carlos Bianchi, todos la vuelta vamos a dar”, fue lo primero que cantó el público, que luego exclamó un “quiero la Libertadores” cuando el 10 lo acusó de ser culpable de que todos se piensen que ganarla es fácil. En la cuenta @todosobreroman10, apareció un video del DT contando sus sensaciones.

“El placer de estar el homenaje a Román, me parece que se lo merece mucho. Digamos que volver a este lugar me da mucho placer, porque viví momentos muy lindos, muy agradables”, declaró el Virrey, que hace muchos años no pisaba el campo de juego del Alberto J. Armando.

Y agregó: “Hoy ver tantos grandes jugadores que vinieron a homenajear a Román es es uno de los grandes placeres que se puede dar uno”. Más tarde, el propio Riquelme se encargó de mencionarlo en su discurso para que todo el estadio lo ovacionara de pie.