“La verdad que la CONMEBOL y la FIFA deberían decir que fuera híbrido o césped natural. Para eso está el hockey, esto es fútbol”. Sergio Romero no tuvo filtro a la hora de referirse al campo de juego del Allianz Parque, estadio donde Boca deberá ir a buscar la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

Chiquito se mostró preocupado por el suelo de la cancha ubicada en San Pablo, argumentando que “todas las canchas de sintético son distintas”. Esas declaraciones no cayeron para nada bien en el país vecino y en las redes sociales no se quedaron callados.

Las críticas de los simpatizantes de Palmeiras no tardaron en aparecer, con una mezcla de enojo y chicanas. Algunos tildan al 1 de Boca de poner excusas y otros directamente dicen que será el Verdao quien ganará con comodidad.

Las críticas de los hinchas de Palmeiras a Romero

Romero ya había hablado del césped del Allianz Parque

“A mí lo único que me preocupa de la definición allá es el césped sintético que tiene la cancha de Palmeiras, más allá que sea de visitante. Repito, me ha tocado jugar en Europa, en muchísimas canchas de césped sintético y no todas son iguales“, había soltado Chiquito a principios de mes.

¿Cuándo se juega la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores?

El cruce devuelta será el próximo jueves 5 de octubre a las 21:30 en el Allianz Parque de San Pablo.

La semifinal puede definirse por penales: ¿cuántos tapó Romero en Boca?

Contando tanda de penales y remates en tiempo reglamentario, Sergio Romero atajó 10 de los 19 disparos que recibió desde los doce pasos desde que es jugador de Boca. Es una efectividad levemente superior al 50%.