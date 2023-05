Luego de conocerse los primeros tres proyectos presentados formalmente para el futuro de La Bombonera (360°, Esloveno Plus y Isla Demarchi), en las últimas horas se pronunciaron desde la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri y presentaron su modelo que fue bautizado como “Bombonera Siglo XXI”.

Como se presupone en el nombre, el estadio que plantea como proyecto el bando opositor más fuerte a nivel político en Boca buscará innovar con las últimas tecnologías en todo el modelo en sí, ya que el mismo incluye no solo novedades con la construcción de un nuevo estadio, sino que también habrá una llamativa propuesta para el actual Alberto J. Armando.

Es que en la Nueva Bombonera que estará ubicada en Casa Amarilla podrán ingresar más de 100 mil espectadores y contará incluso con un puente que la conectará con la ubicada en Brandsen 805 al encontrarse a menos de 300 metros de distancia. La misma se utilizará para que el fútbol femenino, la reserva y las inferiores jueguen sus partidos y, los días de partido del masculino profesional, se utilizará para un fan fest que tendrá no solo pantallas, sino que incluso el candidato a Presidente Andrés Ibarra señaló que el partido podrá verse como un reflejo del de la realidad mediante ¡hologramas!

Así de curioso como se lee, pero lo cierto es que el impulsor de este proyecto de las dos Bomboneras fue contundente para referirse a ello: “Nosotros decimos, marketineramente pero de alguna manera es así, que Boca va a ser el primer club en el mundo que juegue al mismo tiempo en dos estadios. Uno va a ser el partido real y otro el partido televisado, virtual, que se proyecte en la Bombonera. Lo que hoy vemos como hologramas yo creo que en 4 años, con el avance que hay de la inteligencia artificial y todo, eso va a ser una posibilidad“, expresó Ibarra en diálogo con ESPN para explicar su idea.

Como suele suceder en las redes sociales, muchos hinchas de Boca ironizaron con el proyecto por lo insólito que resultaría esa situación hoy en día. Incluso muchos fueron más allá y también presentaron proyectos distópicos: “La oposición presentó LA DRONBONERA 480. Primer estadio del mundo, suspendido en el aire por helicópteros. A 74 metros de altura (uno por cada título). No nos vamos de La Boca (queda abajo). 480.000 espectadores (± 90 kg c/u). U$S 2.600.000.000 (fideicomiso panameño)“, expresó el usuario de Twitter “@santuke” siendo sarcástico respecto al modelo real de la oposición. No solo él, sino muchos hinchas de Boca se sumaron a las bromas y los memes por este proyecto.