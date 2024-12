Debido a su gran rendimiento en la última parte de la temporada en la Liga Profesional jugando con la camiseta de Independiente, el defensor central de 22 años, Kevin Lomónaco, llamó la atención tanto de River como de Boca, que intentaron ficharlo para este mercado de pases.

En diálogo con Radio La Red, el ex Platense y Lanús entre otros, se refirió a su futuro, ya que el Rojo de Avellaneda hizo uso de la opción de compra que tenía de 3 millones de dólares por el 75% de su pase, y además, se postuló para ser una opción para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

“Que se hable de eso la verdad que me pone muy feliz. Hoy trato de disfrutar todo en Independiente, darlo todo ahí. Y llegado el momento, si se llega a dar, sería un sueño. Tengo que dar el máximo en el club”, comentó el defensor central respecto a su ilusión por jugar con la Albiceleste.

Un factor clave que podría ayudar a su convocatoria es que Pablo Aimar, el asistente de Scaloni lo conoce muy bien de su paso por la Selección Argentina Sub 17, ya que allí lo dirigió y lo usó en dos puestos. “Jugué de central con Pablito y una vez hasta me puso de lateral”, soltó.

Por otro lado, también se refirió a su situación actual, ya que extendió su vínculo con Independiente hasta diciembre del 2027. “Por suerte se terminó todo y me compró Independiente. No es fácil la situación del club y sé que los dirigentes hicieron un esfuerzo grande. Confiaron en mí desde un principio. Venía de estar parado mucho tiempo y este presente me pone muy contento”, tiró.

Y agregó destacando lo que mejoró gracias a Julio Vaccari: “Desde que llegué a Independiente mejoré mucho lo defensivo por pedido de Julio. Mejoré en los duelos y el juego aéreo”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

En sus primeros meses con la camiseta del Rojo de Avellaneda, el defensor central de 22 años disputó un total de 20 partidos, en los que convirtió dos goles y no aportó asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y logró mantener el arco en cero en 11 oportunidades.

ver también España quiere jugar la Finalissima con Argentina: Luis de La Fuente se proclamó al respecto