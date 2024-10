Con el arribo de Fernando Gago como entrenador, Boca Juniors resolvió lo más urgente de cara a los últimos meses del 2024. Pintita llegará a Buenos Aires este domingo y el lunes será presentado y dirigirá la primera práctica. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en lo que viene.

Aunque el flamante cuerpo técnico y los jugadores se enfocarán en la clasificación para la Copa Libertadores 2025, el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme piensan en potenciar al equipo para el próximo año. Carlos Palacios podría ser el primer refuerzo confirmado.

El Xeneize intentó fichar al delantero chileno en los últimos mercados de pases, pero ahora está más cerca que nunca. Con tiempo, los directivos negocian con Colo Colo para destrabar su salida y no llevarse sorpresas en enero.

A través de TyC Sports, Tato Aguilera informó que la operación se completaría en torno a los 4,5 millones de dólares. Es una cifra apenas por debajo de su cláusula de rescisión, hoy en 5 millones. Sin embargo, será un ofrecimiento superior a los últimos intento de Boca.

Este año, desde Brandsen 805 le enviaron propuestas a sus colegas del Cacique por 3 y 4 millones de dólares, montos que consideraron insuficientes. Con el deseo del jugador y la oferta mejorada, la negociación podría tener un final feliz en los próximos meses.

Carlos Palacios rompió el silencio sobre su posible llegada a Boca en enero

Al delantero de Colo Colo le consultaron por su situación en el programa La Junta de Chile y admitió que hay un proceso para que vista la azul y oro, aunque fue cauto al respecto.

“Aquí estamos esperando. Todo a su tiempo. Puede ser mi próximo destino, está entre lo que yo quiero. Ahora no tengo conversación fluida con Riquelme, pero en su momento sí. Solo me habló después del partido de River que jugamos acá en Chile“, comentó el atacante de la Selección Chilena.

Y se refirió al contenido de su última charla con Juan Román Riquelme: “Estaba feliz. Me felicitó por el gol, que confiara en mí, que quizás no me daba cuenta del jugador que podía ser. Estaba contento porque le había hecho un gol a River“.