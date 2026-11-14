Lucas Torreira reafirmó su fanatismo por Boca tras Argentina – Uruguay: “Es hermoso jugar en este estadio”

El futbolista de Galatasaray es hincha del Xeneize y varias veces reveló que su sueño es vestir la azul y oro en La Bombonera.

Este viernes por la noche, la Selección Argentina perdió 2-1 ante Uruguay por un amistoso internacional en esta fecha FIFA. Con goles de Leonardo Balerdi en contra y Maxi Araújo, la Celeste se impuso por la mínima en La Bombonera contra la Albiceleste, que contó con el descuento de Julián Álvarez. En medio de ese contexto, Lucas Torreira le hizo un guiño a Boca.

Bien se sabe que el futbolista es hincha del Xeneize, pese a haber nacido en el país vecino, y él mismo lo reconoció en diferentes oportunidades. De hecho, em 2025 hasta llegó a declarar “yo me muero por jugar en Boca, es mi deseo más grande“. Sin embargo, por diferentes factores todavía no se concretó la posibilidad de que juegue en La Bombonera.

Lucas Torreira, en Argentina – Uruguay en La Bombonera. (Getty Images)

Lo cierto es que, al término del amistoso, el volante charrúa fue claro. “Es hermoso jugar en este estadio“, sentenció Torreira sobre La Bombonera en primera instancia. Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Es único vivirlo de esta manera con la Selección, ganando un partido tan importante como el de hoy“, manifestó también.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Uno trata de estar concentrado en el partido y a veces no escucha ese tipo de cosas, pero es hermoso“, confesó sobre el ambiente que baja desde las tribunas del estadio, incluso a pesar de que no estaba colmada de hinchas y que había muchos huecos.

Lucas Torreira con la camiseta de Boca.

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No conforme con esa declaración, siguió siendo elogioso. “Es una experiencia única para mí, para todo el equipo también, para la familia y todos los uruguayos que vinieron“, aseguró el mediocampista de Galatasaray de Turquía. A su vez, hizo una especie de conclusión final sobre sus propios dichos. “Hay que disfrutar este momento”, afirmó sin titubear.

Por último, hizo una revelación inesperada. “Nosotros vamos a llegar a muy tarde, hay que descansar“, sostuvo al principio, antes de hacer la gran confesión. “Después entrenamos y a las 7 de la tarde vamos a estar con la familia tomando mates y siempre mirando a Boca“, contó Lucas Torreira, lo que ilusionó a todos los hinchas del Xeneize por su fanatismo.

"7 DE LA TARDE ESTAREMOS TOMANDO MATE CON LA FAMILIA Y SIEMPRE MIRANDO A BOCA" Lucas Torreira alentará desde Uruguay al Xeneize que jugará la semifinal de la #CopaArgentina vs. Banfield.



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