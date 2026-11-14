La chicana de Maxi Araújo a Argentina tras la victoria de Uruguay

El defensor uruguayo marcó el segundo tanto del combinado de Diego Forlán y luego estuvo muy activo en las redes sociales.

La Selección Argentina recibió a Uruguay en un encuentro amistoso en La Bombonera. Los dirigidos por Diego Forlán aprovecharon desatenciones en la pelota parada y, a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo, ya ganaban 2 a 0. Luego descontó Julián Alvarez, pero los de Scaloni no lograron llegar al empate, pese a haberlo intentado por todos los medios.

En la antesala del partido, el defensor Uruguayo Maximiliano Araújo dejó en claro que ante Argentina nunca es un partido amistoso. El actual jugador de Sporting Lisboa marcó el segundo tanto de la Celeste y, una vez finalizado el partido, lanzó una chicana a través de sus redes sociales.

El uruguayo estuvo sumamente activo en su cuenta de Instagram, con decenas de reposteos de historias, entre las que se destacaron dos en las que se repitió una chicana: “Como de costumbre” y “Buena costumbre”. Cabe recordar que La Celeste volvió a ganarle a Argentina en La Bombonera tras lo sucedido en 2023, cuando lo hizo por 2 a 0 en el marco de las Eliminatorias.

La palabra de Maxi Araújo

Maximiliano Araújo dialogó con la prensa tras la victoria de Uruguay en La Bombonera y dijo: “Tenía muchas ganas de poder convertir, por suerte se pudo. Estoy muy feliz”. Por otro lado, afirmó que la victoria ante Argentina fue “un grandísimo esfuerzo de todos”.

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Además, agregó: “Era un partido que estábamos esperando. Sabemos que nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo. Lo vienen demostrando hace muchísimo tiempo, ellos tienen grandísimos jugadores y para nosotros era una linda prueba”.

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