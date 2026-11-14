El entrenador de la Selección de Uruguay admitió que dialogó con Rodolfo Arruabarrena antes de tomar la decisión.

Tras un pésimo Mundial 2026, Uruguay decidió elegir de manera interina, al menos hasta que haya elecciones en la AUF en marzo de 2027, a Diego Forlán como sucesor de Marcelo Bielsa para que comande al combinado nacional. Luego de una gira por Asia con resultados dispares -dos victorias y una derrota-, la Celeste superó a Argentina en La Bombonera por 2 a 1 en el inicio de una nueva Fecha FIFA.

Una de las ausencias que llamó la atención en la lista de convocados de Uruguay fue la de Miguel Merentiel, el delantero de Boca. Si bien, al Celeste cuenta con atacantes de jerarquía, la Bestia ya tuvo sus oportunidades en el combinado nacional y, su gran presente en el Xeneize, invitaba a pensar que podía ser citado.

El propio Diego Forlán reveló en diálogo con la prensa tras la victoria por 2 a 1 ante Argentina, que la decisión de no citar a Merentiel fue para que pueda quedarse en Boca: “No hubiese sumado tantos minutos. Convocarlo significaba dañar más la situación de Boca por lo que se está jugando“.

Diego Forlán en La Bombonera. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Tuve mucho contacto con el profe Gustavo Roberti y con el Vasco y entendí que era lo mejor por sentido común. Me pareció lo mejor apelar al sentido común y era lógico dejarlo con su equipo para que pueda jugar la semifinal”.

Cabe recordar que Boca jugará este sábado ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Para Rodolfo Arruabarrena, Miguel Merentiel es una pieza fundamental en el ataque, por lo que haberlo perdido por la Fecha FIFA hubiese significado un golpe duro para el Xeneize.

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Miguel Merentiel. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Boca y Banfield

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina . DT: Pedro Troglio.

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El cuadro de la Copa Argentina

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