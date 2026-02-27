Es tendencia:
Manteca Martínez se refirió a la posibilidad de que Cavani deje Boca: “El jugador por dentro sabe”

El exdelantero uruguayo opinó sobre el presente de su compatriota en el Xeneize y habló de la posibilidad de que deje el club de manera anticipada.

Por Juan Ignacio Portiglia

Después de haber dejado la cancha silbado por los hinchas en el partido que finalizó con empate sin goles entre Boca y Racing en La Bombonera, Edinson Cavani, que no vio acción por Copa Argentina en Salta, no tendrá tampoco la oportunidad de tener revancha este sábado, cuando El Xeneize reciba a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El delantero uruguayo volvió a sentir molestias en la zona lumbar que lo ha tenido a maltraer y Claudio Úbeda tomó la decisión de preservarlo sin siquiera hacerlo parte de la convocatoria. Ese contexto, sumado a que las relaciones con los hinchas se debilitaron y al arribo de Adam Bareiro como refuerzo, pagando con dos goles en su estreno, dio lugar al rumor de una posible salida anticipada del Xeneize.

En Uruguay no tardaron en hacerse eco de esas versiones y quien dio su opinión al respecto fue Sergio Manteca Martínez, quien jugó cinco años en Boca en la década del noventa y marcó 86 goles oficiales, dejando un gran recuerdo que lo volvió muy querido hasta la actualidad.

“Pienso que las lesiones lo han perjudicado bastante. Él es muy profesional, está entrenando todo el tiempo, se cuida. Pero las lesiones lo han complicado, no ha jugado mucho y las veces que le tocó no volvió con fútbol y se notó, se ve. No creo que le estén buscando una salida. Creo que la va a pelear como la peleó siempre. A no ser que la lesión sea muy grave”, expresó el ex delantero en entrevista con El Espectador Deportes.

Cavani quedó afuera de la lista de convocados para el duelo ante Gimnasia de Mendoza.

En el Mundo Boca se hablan muchas cosas, cuando se gana y cuando se pierde. En este momento le está tocando a Edi. A mí también me tocó. La gente se pone nerviosa cuando no se gana y a algunos nos ha tocado pasar por eso. Cuando le toque jugar, va a tener que hacer goles. Salvo que el diga ‘no puedo seguir, es un sufrimiento, no soy yo’, creo que va a seguir. El jugador por dentro sabe cuándo está bien, cuándo está mal. Es bravo jugar con una lesión“, agregó el uruguayo.

Los números de Cavani en 2026

Este año, Edinson Cavani solo jugó ante Platense y Racing, ambos encuentros en La Bombonera en condición de local, sin aportar goles. En contraparte, las primeras cuatro fechas no estuvo disponible debido a la lesión que padeció en la zona lumbar que lo marginó tanto tiempo de las canchas. Además, tampoco participó en los amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Olimpia, ni del reciente duelo de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

Data clave

  • Edinson Cavani no fue convocado para el partido contra Gimnasia de Mendoza por molestias lumbares.
  • El delantero uruguayo solo ha disputado dos partidos en 2026 sin registrar ningún gol.
  • Sergio Martínez afirmó que las lesiones han perjudicado el rendimiento actual del atacante xeneize, pero no cree que pueda irse de manera anticipada.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

