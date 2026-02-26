Es tendencia:
De titular a afuera del partido: Edinson Cavani no jugará en Boca ante Gimnasia de Mendoza

Tras haber sido titular ante Racing, el uruguayo no formará parte de los concentrados para el duelo de este sábado.

Por Agustín Vetere

Edinson Cavani, delantero de Boca.
Edinson Cavani atraviesa su peor momento desde que llegó a Boca Juniors. El uruguayo está la mayor parte del tiempo fuera de las canchas por lesión y, cuando ingresa, su nivel futbolístico no está a la altura de lo que demanda la camiseta azul y oro.

Sin ir más lejos, el último viernes fue titular en el clásico ante Racing y, aunque disputó el partido casi completo, La Bombonera reprobó rotundamente su rendimiento a través de una intensa silbatina.

Luego, el uruguayo no formó parte de la delegación que venció a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina en Salta, pero tenía chances concretas de volver al once inicial en la reanudación del Torneo Apertura, este sábado ante Gimnasia de Mendoza.

Sin embargo, según pudo saber BOLAVIP, el charrúa está afectado por la lesión de su espalda nuevamente, en la parte lumbar, y no será siquiera citado para el cruce ante los mendocinos en La Bombonera. Al atacante se le realizarán estudios adicionales para confirmar el lugar exacto de la molestia y analizar cómo continuar con su tratamiento.

De esta manera, Claudio Úbeda deberá cambiar el foco de lo que venía trabajando para el choque de este sábado. Es que todo indicaba que Cavani iba a ir de arranque en dupla con Adam Bareiro, que debutó el martes con doblete en Salta.

Los números de Cavani en 2026

El de Salto solo jugó ante Platense y Racing en lo que va del año, ambos encuentros en La Bombonera en condición de local, sin aportar goles. En contraparte, las primeras 4 fechas no estuvo disponible debido a la lesión que padeció en la zona lumbar que lo marginó tanto tiempo de las canchas. Además, tampoco participó en los amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Olimpia.

Edinson Cavani quedó dolido por los insultos en La Bombonera: el plan que lleva a cabo para revertir su mal momento

Datos clave

  • El delantero Edinson Cavani quedó fuera de la convocatoria ante Gimnasia de Mendoza por lesión.
  • El futbolista uruguayo padece una afección lumbar que le impidió jugar las primeras cuatro fechas.
  • En 2026, el atacante solo disputó los partidos frente a Platense y Racing sin convertir goles.
Palabra autorizada

jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

