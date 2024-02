Este domingo, el país se paralizará. El Superclásico se disputará en la cancha de River, y Boca buscará conseguir un triunfo que le permita olvidarse de la caída ante Lanús. Y luego de lo que fue la práctica del viernes, Diego Martínez dio a conocer la lista de convocados.

Habrá tres ausencias muy notorias en la delegación, donde Vicente Taborda, Juan Ramírez y Norberto Briasco. Sin embargo, el entrenador de Boca le dio la chance de retornar a la nómina a Marcelo Weigandt, quien está afrontando un conflicto con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme porque aún no renovó su contrato.

Después de 6 partidos afuera de la convocatoria, Weigandt tendrá la chance de ser partícipe del Superclásico, y esto da un indicio claro en la formación que dispondrá Martínez: el tándem que se formaría en el sector derecho (defensa y mediocampo) estaría conformado por Lucas Blondel y Luis Advíncula.

A raíz de lo que fue la ausencia de Taborda, los hinchas del club de La Ribera estallaron en las redes sociales para con el director técnico, pero no se olvidaron de los miembros de la Comisión Directiva, ya que desde ambas partes le pidieron que no se marchara porque tendría oportunidades. Sin embargo, todavía no se dieron.

Los comentarios de los hinchas de Boca por la ausencia de Taborda

¿A qué hora se juega el Superclásico entre River y Boca?

Este domingo 25 de febrero, a partir de las 17 horas, River y Boca se enfrentarán en el estadio Antonio Vespucio Liberti.

¿Quién relata el Superclásico River vs Boca en ESPN Premium?

El partido podrá verse a través de la pantalla de ESPN Premium y tendrá los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gustavo López.

¿Quién relata el Superclásico River vs Boca en TNT Sports?

El partido podrá verse por la pantalla de TNT Sports y contará con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky.