Exclusivo | Giorgio Armas dio su pronóstico para el Superclásico River vs. Boca: "Habrá muchísimas polémicas"

En lo que será el primer Superclásico del 2024 en el fútbol argentino, en el estadio Más Monumental, River recibe a Boca en el partido correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, jornada en la que se disputan todos los clásicos de la competencia.

Referido a lo que será este encuentro, en Bolavip hablamos con Giorgio Armas, el reconocido astrólogo hincha del Xeneize, que dio su visión para este nuevo clásico, así como también advirtió al equipo comandado por Diego Martínez por las decisiones arbitrales.

“Lo único que pido, ruego y suplico es que no nos roben más. El año pasado nos robaron dos veces, una en el Monumental en el último minuto, cuando el jugador de Boca solamente quería despejar, no fue a la pierna del jugador cuando el partido lo teníamos controlado, y en La Bombonera que anulan el gol de Cavani, que no estaba adelantado. Lo único que pido es eso”, comenzó sobre su pedido para el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Luego, siguiendo con su relato, agregó sobre el trámite del partido, teniendo en cuenta los jugadores mejores aspectados en Boca: “Va a ser un partido parejo y muchísimo va a depender del arbitraje, va a haber muchísimas polémicas. Boca va a ir a jugar, a proponer. Veo a Zenón muy bien, le diría que patee todo lo que encuentre, de lejos, los tiros libres, porque está muy bien aspectado para anotar, y que por fin se le quite la mufa a Cavani también”.

Además, se refirió a cómo estará energéticamente el Millonario, que contará con el apoyo de 84 mil personas: “River está muy bien energéticamente, respetando su casa. Va a ser un partido bonito, pero si tengo que remarcar algo es pedirle aguante a la gente, buena energía y que no nos caguen el partido”.

Por último, afirmó que estará presente en el estadio ubicado en Núñez, y confesó que desde la AFA no le dejaron hacer su trabajo completo: “Voy a estar en la cancha, la última vez que fui fue con la camiseta amarilla, con Seba Battaglia, que usamos la camiseta chamánica, así que espero darle suerte a Boca. No se pudo cambiar la camiseta ni hacer muchas cosas porque la AFA nos tiene condicionados desde esa vez, pero bueno, esperemos darle suerte”.

Cabe destacar que si bien no confirmó cuál será el equipo que se quede con este Superclásico del fútbol argentino, el astrólogo confirmó que a lo largo de esta fecha habrá “mucha localía a favor”, por lo que River podría sacar una pequeña ventaja y lograr la victoria.

El equipo que debe parar Boca para ganar en el Más Monumental

Además, en la charla con Bolavip, Armas reveló cuál debe ser el equipo que tiene que parar Martínez para quedarse con la victoria, debido a que es el mejor aspectado. El mismo es: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La confesión de Giorgio Armas sobre el Superclásico

Cuando se supo la fecha de este clásico, en su cuenta el astrólogo afirmó que ya “había fecha para el primer robo del año”, y días después agregó que todo lo que pase con Boca en el Más Monumental será por su culpa. Por otro lado, afirmó que si el uruguayo Edinson Cavani anota un gol, sorteará una camiseta firmada por él.