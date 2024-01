Martínez no los tendrá en cuenta: Boca oficializó la salida de tres jugadores

En el tercer día de pretemporada en Boca bajo las órdenes de Diego Martínez, el club de la Ribera comunicó sus primeras tres bajas en el mercado de pases. Es que al margen de Diego González y Facundo Roncaglia, quienes se marcharon antes que comience el ciclo de Martínez como entrenador al haber expirado sus contratos, este jueves se confirmaron las primeras salidas de parte del flamante DT con pasado en Tigre y Huracán.

En concreto, desde la página “Esto es Boca“, portal que utiliza el club para anuncios oficiales acerca del mercado de pases y las renovaciones, se anunció que los juveniles Pedro Velurtas y Federico Aguirre, además del jugador Lucas Brochero -de reciente regreso a préstamo desde Arsenal- serán nuevos jugadores de Barracas Central tras acordarse sus respectivas cesiones al conjunto barranqueño.

Los tres futbolistas se irán a préstamo por un año al equipo dirigido por Alejandro Orfila, quien arribó como entrenador tras la salida de Sergio Rondina al finalizar la temporada 2023. De cara a la próxima campaña, Barracas suma como refuerzos al lateral derecho Velurtas, al extermo Aguirre y al delantero Brochero.

Uno por uno: ¿Qué le pueden dar cada uno a Barracas Central?

De los tres, Brochero es quien llegará con más experiencia, ya que en toda su carrera lleva casi 100 partidos como profesional entre sus pasos por Central Córdoba y Arsenal. En los 91 encuentros disputados (30 en el equipo de Santiago del Estero y 61 en el Arse), Brochero sumó 4 goles y 12 asistencias en su carrera. A sus 24 años, el delantero reconvertido en volante por derecha tendrá su tercera experiencia en el fútbol argentino cedido desde Boca, donde jamás disputó un partido en el primer equipo.

En el caso de Velurtas, el lateral derecho de 22 años fue hasta capitán de la reserva y debutó en primera división en el encuentro ante Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina 2022. Cuando empezó a ser más considerado como posibilidad en el plantel profesional, sufrió una rotura de meniscos y debió ser operado. En marzo del 2023, para peor, se rompió los ligamentos cruzados y tuvo el alta médica recientemente. Ahora, en Barracas, tendrá la chance de sumar minutos profesionales de manera recurrente.

Por último, respecto a Federico Aguirre, el juvenil extremo de 21 años no debutó en primera pero ha tenido grandes actuaciones en la reserva. De hecho, en las primeras semanas de Jorge Almirón como entrenador de Boca, se conoció que el el DT lo tenía en carpeta como posible jóven que podría ser subido al plantel profesional. Sin embargo, no fue siquiera convocado por el ex técnico de Lanús y Elche. Al igual que Velurtas, en Barracas tendrá la chance de mostrarse profesionalmente.

Ninguno de los tres iban a ser tenidos en cuenta por Diego Martínez por lo menos para este 2024, por lo que al tener ya una edad suficiente como para tener rodaje en primera, se optó por que tengan salida a préstamo hasta el 1 de enero del 2025.

¿Qué otros futbolistas se puede ir de Boca?

Si bien Martínez aún no tomó nuevas determinaciones respecto a posibles salidas de Boca, se sabe que varios futbolista de los que regresaron de sus préstamos se irán nuevamente del club, así como también otros juveniles que podrían buscar adqurir más rodaje. Además, jugadores importantes para el plantel profesional como Jorman Campuzano, Darío Benedetto, Valentín Barco, Cristian Medina y Nicolás Valentini podrían salir ante una buena oferta desde el extrajero.