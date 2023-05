Nadie lo sabía: el campeón del mundo con Argentina que no quedó en Boca

Sabido es que equipos de la grandeza de Boca Juniors y River Plate no son para cualquiera. De hecho, muchos futbolistas de suma jerarquía no dieron la talla para triunfar en los dos conjuntos más importantes, poderosos y exigentes del ámbito doméstico.

Inclusive, promesas que posteriormente se transformaron en estrellas no quedaron en las divisiones inferiores del Xeneize y del Millonario. Y, en ese contexto, en las últimas horas se revelaron detalles sobre un crack que no pudo permanecer en Boca.

Horacio García, excoordinador del área de captación del combinado Xeneize, le brindó declaraciones a ‘Olé’ y en las mismas exteriorizó que Lisandro Martínez, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, estuvo en las inferiores de Boca pero no pudo quedarse.

“Cuando lo vimos jugaba de volante central. Era el dueño del equipo y hacía todo. Vino varias veces y fue pasando los filtros. Nunca jugó mal pero en el selectivo final no lo dejaron. Era para ficharlo, pero teníamos un coordinador que era un caprichoso”, manifestó García.

“Cuando lo vi en la Selección Argentina me puse contento por él pero sentí tristeza porque no me lo dejaron traer a Boca. Te angustiás porque trabajás para eso”, completó García sobre el episodio que tuvo lugar en 2012 con el actual futbolista de Manchester United.