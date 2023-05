Si bien Juventus no pudo pelear por el título en el marco de la Serie A de Italia y tampoco logró pisar fuerte en la UEFA Champions League, se puede afirmar sin titubear que Ángel Di María está completando una temporada más que positiva desde lo personal.

Es que el experimentado jugador de 35 años de edad pudo levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, cumplió con creces desde los rendimientos en la Vecchia Signora y cuenta con la posibilidad de gritar campeón en la UEFA Europa League.

De todas maneras, el contrato del exjugador de Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United y Paris Saint-Germain con la poderosa institución de la ciudad de Turín finaliza el próximo 30 de junio y no hay grandes novedades sobre la posible renovación. Así las cosas, Fideo rompió el silencio.

“Al principio de la temporada fue duro por las lesiones porque no podía dar el ciento por ciento. Ahora se habla mucho de mi futuro pero estoy en contacto con el club y me siento contento acá. Por ahora solamente pienso en Sevilla, luego veremos qué pasa”, comenzó señalando.

“No creo que cambie mi situación, me da igual si el club va o no a la Champions League” completó Di María cuando le preguntaron si sería determinante o no para su futuro que los comandados estratégicamente por Massimiliano Allegri se metan en la próxima edición de la Orejona.