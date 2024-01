No es prioridad para Martínez y podría salir de Boca rumbo a Brasil o Europa: "Gestiones avanzadas"

Diego Martínez lleva casi dos semanas de trabajo en Boca y ya ha considerado que muchos futbolistas serán considerados prescidibles esta temporada pero pueden ser parte del proyecto a mediano/largo plazo. Por ende, para que adquieran el rodaje necesario mientras tanto, se han ido cedidos a préstamo.

Quien aún no resolvió su futuro fue Aaron Molinas, volante de Boca que estuvo cedido en la última temporada en Tigre. Pedido por Martínez en aquel entonces en el Matador, Molinas no gozó de mucho protagonismo en Victoria y regresó al Xeneize tras una temporada allí. Ahora, en su reencuentro en la Ribera, el entrenador no lo tiene como prioridad y por eso, le están buscando un nuevo destino a modo de cesión.

En las últimas horas, a Molinas se lo vinculó con clubes como Belgrano y Platense, e incluso se conoció que podía ser parte de las negociaciones con Unión para resolver el arribo de Kevin Zenón al Xeneize. Sin embargo, según pudo averiguar Bolavip, su próximo club aún no está definido, e incluso podría ser fuera de Argentina.

En base a lo que fuentes cercanas al jugador le confirmaron a Bolavip, Aaron Molinas interesa en clubes como Unión, Defensa, Platense y Belgrano, pero aún no tiene nada cerrado con ninguno de estos clubes porque está esperando que primeramente se resuelvan negociaciones con clubes del exterior.

Desde Brasil y Europa vienen por Molinas

“Tiene gestiones avanzadas de Grecia, Brasil y Chile, y está esperando que se concreten en breve“, afirmaron a Bolavip. Respecto a si puede entrar o no en las negociaciones por Kevin Zenón, lo cierto es que ambas cuestiones van por separado, por lo que si Aaron Molinas finalmente emigra de Boca rumbo al exterior o a otro club argentino, el traspaso de Zenón al Xeneize no corre riesgo.

Los clubes del exterior que pretenden e incluso negocian con Boca y con Molinas para su salida a préstamo se desconocen, pero las charlas están encaminadas como para que se dé su salida hacia algunos de estos destinos foráneos, en lo que sería su primera experiencia fuera de Argentina.

Sin embargo, tampoco está confirmada en un 100% su salida del Xeneize. “No es seguro que salga. Si convence deportivamente alguna propuesta, si. Sino, se queda en Boca“, confirma la fuente a Bolavip. ¿Dónde estará el futuro de Aaron Molinas?

Los jugadores que ya se marcharon cedidos

Agustín Obando y Oscar Salomón se han ido cedidos a Platense, Gabriel Vega a Atlanta, Matías Olguín a San Martín de San Juan, Maximiliano Zalazar, Pedro Velurtas y Lucas Brochero a Barracas Central, Gastón Gerzel a Los Andes, Gonzalo Maroni y Nahuel Genéz a Tigre, y Nazareno Solis a Gimnasia de Mendoza. Aún sin destino confirmado, Aaron Molinas se sumaría en breve a esta lista.