"No existió nada": Milito descartó su llegada a Boca

La salida de Jorge Almirón obligó a la dirigencia de Boca a salir a buscar un nuevo entrenador, pero la incertidumbre que se vivió en el período electoral -junto a un atraso de la fecha para la votación- postergó la decisión institucional hasta saber quién iba a ser el nuevo presidente. Ahora sí, Riquelme sigue a la cabeza y está listo para tomar una decisión.

Uno de los nombres que más fuerte sonó para aterrizar en La Ribera fue el de Gabriel Milito, de gran último paso por Argentinos Juniors antes de pasar a estar en libertad de acción. Tal como lo admitió en una entrevista con LA NACIÓN, más de un equipo se interesó en sus servicios, pero él tiene claro lo que quiere para su futuro.

“Tengo ganas de trabajar, pero no tengo la obsesión por trabajar. Tiene que ser un proyecto, como nació lo de Argentinos. Tengo que sentirlo. Por supuesto que tengo ganas de trabajar, pero debe ser algo que realmente me conmueva. Puede ser en la Argentina o afuera, no pasa por ahí”, dijo en el reportaje que le realizó Cristian Grosso.

Inmediatamente, al periodista se le hizo inevitable preguntarle por un presunto llamado de Juan Román Riquelme. “¿Con Boca no existió nada?”, le consultó Grosso al Mariscal. Este respondió de manera contundente: “No existió nada”. Un rumor que llega a su fin por la declaración del propio protagonista.

¿En dónde va a dirigir Milito?

La pregunta hoy no tiene respuesta, pero será cuestión de tiempo para saberlo. Lo cierto es que Milito descartó ofertas dentro del fútbol argentino como las de Talleres y Vélez Sarsfield. En el extranjero también rechazó al Toluca de México y al Granada de España, entre otros.

Diego Martínez, el elegido por Román para Boca

Ahora que sabemos que Milito nunca estuvo en el radar, al menos en una comunicación directa con Riquelme, el camino para que Diego Martínez se convierta en el nuevo entrenador de Boca está más que allanado.

El ex DT de Huracán todavía debe arreglar su desvinculación en Parque Patricios, un aspecto que demora el avance en las negociaciones con el Xeneize, pero desde La Ribera confían en que pueda solucionarse en el corto plazo para que Martínez inicie la pretemporada junto al plantel azul y oro en tiempo y forma.