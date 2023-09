"No hay vuelta atrás": el futuro de Valentín Barco en Boca ya estaría resuelto

Uno de los grandes objetivos de Boca en el mercado de pases de fin de año será intentar retener a Valentín Barco. Sin embargo, todas las partes saben que eso no es sencillo y todo se encamina a una salida del jugador. Por supuesto, será importante ver cuánto dinero le dejará la club.

La información la dio Martín Costa en ESPN F12: “Si se ponen de acuerdo con el número, a fin de año lo venden. Hay dos ofertas”. Cuando el periodista aseguró que “hay chances” de que se vaya, Mariano Closs redobló la apuesta diciendo que las posibilidades son “muy altas”.

“Boca a fin de año no lo va a poder resistir. Ahora sí porque el chico tomó la decisión de quedarse, lo de Brighton estaba resuelto. Me parece que en diciembre no hay vuelta atrás”, sentenció Costa hablando del futuro del joven de 19 años.

Augusto César, corresponsal del Xeneize, aportó que lo más probable es que el futuro del futbolista sea “en un equipo de primer nivel de la Premier League”.

¿Hasta cuándo tiene contrato el Colo Barco en Boca?

Valentín Barco tiene vínculo con el Xeneize hasta diciembre de 2024 y su cláusula de salida es de 10 millones de euros.