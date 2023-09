Después de que Boca, Palmeiras, Internacional y Fluminense hayan ganado sus respectivos cruces para quedar entre los cuatro mejores equipos de América, CONMEBOL definió el calendario para las semifinales de la Copa Libertadores. A partir de la última semana de septiembre, los equipos lucharán por un lugar en la final a disputarse en el Maracaná. Todos los encuentros se podrán ver por Star+.

El duelo de brasileros se llevará a cabo el miércoles 27 de septiembre. La ida será en la casa del Flú: el Maracaná. El choque definitorio tendrá lugar en el Estadio Beira Rio y se disputará el miércoles 4 de octubre. Ambos duelos serán a las 21:30 (hora de Argentina).

A diferencia de las series con Nacional y Racing (ambas se jugaron miércoles), el choque entre el Xeneize y el Verdao caerá jueves. El partido de ida será el 28 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera, mientras que la revancha será el 5 de octubre en el Allianz Parque en el mismo horario. En el medio, los de Jorge Almirón jugarán el Superclásico contra River.

Día y horario para las semifinales de la Copa Libertadores

Miércoles 27 de septiembre: Fluminense vs. Internacional

Jueves 28 de septiembre: Boca vs. Palmeiras

Miércoles 4 de octubre: Internacional vs. Fluminense

Jueves 5 de octubre: Palmeiras vs. Boca

*Todos los partidos se jugarán a las 21.30 (hora de Argentina)

El historial entre Boca y Palmeiras

El Xeneize y el Verdao se cruzaron en 12 ocasiones en donde se dieron 7 empates, dos victorias para Boca y tres para Palmeiras. En paralelo, el club de la Ribera lo eliminó en las semifinales de la Libertadores 2001 y de 2018, además de vencerlo en la final en 2000.

¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.