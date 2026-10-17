Omar De Felippe definió a Leonel Flores en una palabra: “Te encara y es…”

El director técnico de Talleres se deshizo en elogios con la joya del Xeneize tras la derrota del equipo cordobés en La Bombonera.

Talleres de Córdoba perdió con Boca Juniors en La Bombonera y sigue hundido en el último lugar de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Tras la derrota, el entrenador Omar De Felippe demostró su frustración por el momento de la T en conferencia de prensa, pero también dejó lugar a los elogios para Leonel Flores.

El joven extremo de 19 años convirtió el gol que completó la remontada y De Felippe lo definió con una palabra: “Letal”. Puntualmente, Omar expresó sobre Leonel: “El pibe Flores es el sexto o séptimo gol así, lo explicamos, pero con eso nos ganaron. Te encara por izquierda y es letal”.

Leonel Flores anotó el segundo gol de Boca ante Talleres (Getty Images)

Asimismo, De Felippe también tuvo un cruce con un periodista que le recriminó sobre la falta de minutos de algunos juveniles en Talleres. Lejos de ponerse el cassette, el experimentado entrenador le contestó: “Tiene que haber un equipo de grandes y cuando el momento sea el ideal, ponerlos (a los juveniles). Pero hay grandes que no están bien. ¿A quién querés que ponga? ¿A mi vieja?“.

Flores, por su parte, dejó atrás el revuelo que se había armado en la semana y luego terminó de ponerle un punto final a la polémica con un pedido de disculpas tras el triunfo de Boca.

El gol de Leonel Flores ante Talleres de Córdoba

GRAN DEFINICIÓN DE FLORES PARA EL 2-1 DE BOCA



El juvenil abrió el pie y metió un gran gol para dar vuelta el encuentro ante Talleres.



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En síntesis