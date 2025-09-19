Omar De Felippe reveló la mayor virtud del Boca de Russo antes de enfrentarlo con Central Córdoba: “¿Cómo hacés?

Boca y Central Córdoba se cruzarán este domingo desde las 21.15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Miguel Ángel Russo llega mejorado en confianza, con tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro partidos, mientras que el Ferroviario de Omar De Felippe se mantiene como uno de los animadores del fútbol argentino. Sin embargo, en la previa, el DT no dudó en destacar la virtud que, según él, se volvió determinante en el Xeneize.

Se trata de la eficacia que consiguió en pelota parada de la mano de Leandro Paredes, sobre quien admitió que tendrán puesto el ojo para intentar reducir su impacto en el juego. “Será un partido complicado. Ha mejorado mucho Boca. Obviamente, hablar de Paredes es hablar de un jugador de selección. Tomaremos nuestros recaudos: si Paredes me va a manejar el ritmo del partido va a ser complicado para nosotros, porque te encuentran pases”, expresó De Felippe en diálogo con TyC Sports, reconociendo el peso del líder futbolístico del equipo de Russo.

De todos modos, la preocupación central de De Felippe parece pasar por otro costado: la pelota quieta. Desde que volvió a Boca, Paredes se adueñó de cada ejecución y ya convirtió a Rodrigo Battaglia y Lautaro Di Lollo en goleadores inesperados, con dos tantos cada uno en el torneo. Aunque en el Ferroviario no parecen no tener definido un plan para evitar ser víctima del arma de La Ribera. “¿Cómo hacés para evitar la falta?“, reconoció su DT con cierta ironía.

Y agregó: “Es difícil, porque los chicos no tienen la intención de cometerla, pero el fútbol es un juego de fricción. Sabemos que tiene una pegada importante Paredes y jugadores que cabecean bien, pero nosotros también, y esperamos ligar en algún momento”.

Leandro Paredes, el nombre de Boca que Central Córdoba intentará controlar (Getty).

En ese sentido, no pasó por alto la importancia de pensar en lo propio y no solamente en lo ajeno. “En la charla hablaremos con los jugadores, y es importante qué haremos nosotros. Si le damos la pelota para tirarnos atrás, posiblemente en algún error nos hagan un gol”, sentenció el entrenador, consciente de los riesgos de cederle iniciativa a un rival que creció en confianza.

La advertencia en pelota parada no es menor y De Felippe parece ya estar al tanto: los últimos tres goles de Boca llegaron por esa vía (dos ante Aldosivi y uno frente a Rosario Central), confirmando la principal virtud ofensiva del ciclo de Russo. Con esa carta sobre la mesa, Central Córdoba está en marcha para buscar un triunfo histórico en La Bombonera, cuestión con la que está familiarizada tras aquella inolvidable victoria en el Maracaná ante Flamengo por la Copa Libertadores.

