El juvenil fue clave en la victoria del Xeneize ante la T en La Bombonera y tras el partido se refirió a un video viral en el que quedó mal parado.

Boca sacó adelante un partido complicado ante Talleres y se acomodó de manera inmejorable en las tablas. Los cordobeses se habían puesto en ventaja, pero a través de Miguel Merentiel y Leonel Flores, los de Rodolfo Arruabarrena lo dieron vuelta y se quedaron con tres puntos importantes en la antesala de lo que será la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana del próximo martes ante Vasco da Gama en Brasil.

Una vez finalizado el partido, Leonel Flores dialogó con ESPN y aprovechó el espacio para disculparse con los hinchas de Boca y con su novia. El motivo: en la semana se hizo viral un video en el que -junto a Ayrton Costa- dialogaron virtualmente con una mujer y el juvenil desconoció a su pareja, Camila Espinoza.

Flores marcó el segundo ante Talleres. (Foto: Getty).

El pedido de disculpas de Flores

En diálogo con ESPN, Leonel Flores afirmó: “Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace. Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia, porque esas cosas no se hacen”.

Además, dejó en claro que su cabeza está 100% puesta en Boca, especialmente en este momento de definiciones en los que el Xeneize pelea por el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana: “Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca“.

El video viral por el que tuvo que pedir disculpas

las cara q pone y tira quien es cami espinosa😂😭 pic.twitter.com/GtNuKra3NY — Agos (@WeLoveThatShit_) October 14, 2026

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