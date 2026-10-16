Los puntajes de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones del Xeneize tras el compromiso de este viernes en La Bombonera.

Álvaro Montero (6): nada que hacer en el golazo de Talleres. Luego, evitó una nueva caída de su arco a puro reflejo cuando un rival ejecutó una chilena a quemarropa, que fue anulada por offside pero era revisable. En el complemento no tuvo acción.

Leandro Lozano (5): alternó buenas y malas. No fue superado por Depietri cuando desbordó y se mostró como opción ofensiva por la banda derecha. Salió en el entretiempo por una molestia.

Lautaro Di Lollo (6): un buen partido del 2 de Boca. Firme por arriba y sólido por abajo, no sufrió y le ganó las divididas a Agustín Álvarez, el 9 de Talleres.

Ayrton Costa (4): el más flojo del equipo del Vasco. No hizo pie y no aprovechó su oportunidad en el equipo. Sin responsabilidad en el gol, pero cometió algunos errores que Boca casi paga caro.

Lautaro Blanco (8): una vez más, el mejor de Boca. El presente del 3 xeneize es inmejorable. Sumó su décima asistencia en la temporada y fue un peligro constante en ataque. En defensa, impasable. Después de Paredes, el jugador más importante que tiene Arruabarrena en el plantel.

Santiago Ascacibar (6): prolijo partido, pese a algún error en la parte inicial. Volvió a pisar el área en reiteradas ocasiones y tuvo tres oportunidades claras de gol. Pudo haber hecho algo más en el gol de Talleres, estando más cerca de Matías Galarza.

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Rodrigo Battaglia (6): volvió a sumar minutos luego de 10 meses, ya que afrontó una extensa recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles. Completó buenos minutos pese a la falta de ritmo e irá confirmando partido a partido que será la mejor alternativa a Leandro Paredes.

Milton Delgado (7): partidazo, siendo nuevamente el pulmón del mediocampo y del equipo. Se sacrificó por Battaglia se mostró como opción de juego constantemente.

Ángel Romero (6): sumó porotos para ser titular el próximo martes ante Vasco. Intentó generar peligro con las pelotas paradas y con desbordes por la derecha. Fue reemplazado en el complemento por Palacios.

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Miguel Merentiel (7): otra vez importante para Boca, siendo el autor del empate parcial que terminó en triunfo. Interesantes apariciones pivoteando para la creación de juego y para ser opción de pase.

Leonel Flores (8): en una semana en la que fue víctima de críticas por cuestiones extradeportivas, el 19 de Boca mandó a callar a todos sus detractores con un partidazo. Indescifrable, un uno contra uno cada vez más letal y un golazo para poner en un cuadrito. En el festejo, metió un Topo Gigio dedicado a quienes hablan de él.

INGRESARON

Dylan Gorosito (5): buen ingreso, que se dio en el entretiempo por la molestia de Lozano. No le pesó el partido y se complementó bien en defensa y en ataque.

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Carlos Palacios (5): un rol un poco más ofensivo que en los últimos compromisos y estuvo a la altura. Pelea la titularidad el próximo martes con Ángel Romero y Sebastián Villa.

Enner Valencia (-): insuficientes minutos para ser calificado.

Rodrigo Bacidalupe (-): insuficientes minutos para ser calificado.