OPINIÓN | Almirón tiene que seguir en Boca, otros no...

Jorge Almirón y todo el Mundo Boca tenían claro que, por cómo se desarrolla su ciclo como entrenador en el club, la obtención de la CONMEBOL Libertadores era determinante para que se dé la continuidad como DT en Brandsen 805. Las 13 derrotas y 8 empates en los 43 partidos dirigidos en la Ribera quedaban eclipsados al encontrarse en la final de la Copa. Ahora, con la derrota en la final consumada, todas las desventajas del ciclo de Almirón quedaron desnudas. Aún así, el entrenador tiene que seguir en Boca, otros no…

Está claro que el descontento popular exige por cabezas, sobre todo después de las formas en las que se desarrolló este semestre en Boca bajo el mando de Almirón. Sin embargo, quedó demostrado una y mil veces que detonar todo y empezar “de cero” no es la solución. Por eso, Almirón tiene que seguir en Boca, otros no…

Sin ir más lejos, el actual entrenador de la Ribera no tuvo ni siquiera una pretemporada con Boca, ya que desde su arribo en abril de este año, el lapso entre partido y partido que ha tenido Almirón para preparar un duelo fueron nueve días, algo que muestra que el calendario no fue el mejor aliado del entrenador en su ciclo en Boca. Y si bien la derrota contra Fluminense terminó con el oasis internacional del Xeneize este 2023, Almirón tiene que seguir en Boca, otros no…

Yendo a los datos, entre interinatos, oficializaciones y cambios, Boca ha tenido 4 entrenadores en los últimos dos años y medio entre el paso de Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Mariano Herrón y Jorge Almirón. Ninguno de ellos llegó a los 60 partidos dirigidos en la Ribera, lo que habla de la poca paciencia a los procesos en muchos casos. Incluso, a Battaglia e Ibarra se les criticó su inexperiencia y aún así lograron títulos nacionales, y la demanda pedía por un DT con experiencia. En el Mundo Boca está más que claro que, bajo el ciclo de Almirón, es necesaria una mejoría en los resultados, pero lo cierto es que todo el cuadro boquense priorizó tirar por la borda el resto de los objetivos para buscar la Libertadores. Y a pesar de que esto no salió, es necesario dejarle el tiempo suficiente al entrenador para seguir aceitando su idea. Para otros, en cambio, su turno en Boca llegó a su fin.

Así como desde este humilde lugar, sostenemos que pese al resultado negativo en el objetivo principal de Boca, Almirón debe seguir en el club para respetar un proceso, ya es hora de picarle el ticket de salida a más de un futbolista que demostró no estar a la altura de la camiseta del Xeneize. El caso principal es el de Frank Fabra, pero no es el único al que el club de la Ribera tiene que decirle adiós.

El colombiano dio sobradas muestras de displicencia en los ocho años que lleva en las filas de Boca, pero ninguna fue tan fuerte y grave como la última que cometió el pasado 4 de noviembre. En plena final, sin contexto alguno y en un momento caldeado del partido con Fluminense, Fabra tuvo la -no muy- brillante idea de cachetear a Nino, capitán rival. Boca, que en ese momento se encontraba ante una oportunidad única de empatar el partido en los minutos finales al tener superioridad numérica, sufrió la expulsión del lateral izquierdo y condicionó totalmente los intentos de una remontada.

El propio Sergio Romero le reprochó ante los micrófonos esta situación al colombiano y los propios hinchas también, aunque con un nivel de agresividad desmedido en el cruel mundo de las redes sociales. Por eso, y por sus sumadas ocasiones en donde no estuvo a la altura, Frank Fabra es el principal apuntado para tener su salida de Boca.

Por más cariño que Riquelme le tenga, por más comparativa con Marcelo que se le haga, por más mensajes incentivadores que reciba, el lateral colombiano dio sobradas muestras de no estar a la altura del club de la Ribera. Por eso, Fabra no debe seguir en Boca.

Los casos a evaluar

Quedará ver, puertas adentro, lo que Boca resuelve con otros casos que demostraron no estar a la altura y que, por rendimiento o por nivel demostrado, ya no son opción ni siquiera de recambio, como los casos de Juan Ramírez, Jorman Campuzano, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia, Norberto Briasco y hasta Darío Benedetto. Por lo pronto, son nombres que ingresan al veremos, no así como el de Fabra, quien debería ver su ciclo cumplido en Brandsen 805.

Almirón tiene que seguir en Boca

Como se mencionó en reiteradas oportunidades en esta humilde artículo de opinión, Jorge Almirón tiene que seguir siendo el entrenador de Boca. Quizá no sea el DT ideal para el cuadro de la Ribera, ya que lo ideal resulta difícil de conseguir. Sin embargo, en los casi siete meses que lleva al mando del equipo, ha tenido grandes méritos que son causas para que el Xeneize haya regresado a una final de Libertadores.

Potenció y llevó muy bien a cabo el proceso de crecimiento de juveniles como Equi Fernández, Nicolás Valentini, Valentín Barco y Cristian Medina; encontró un esquema lejano a su ideal pero entendió que era el mejor para los futbolistas a disposición, afianzó la solidez de referentes como Sergio Romero, Marcos Rojo, Nicolás Figal y Pol Fernández y le encontró una idea de juego a Boca. Quedará en deuda mejorar los resultados, sobre todo en partidos en condición de visitante, pero aún así, Almirón tiene que seguir como el DT de Boca. Su contrato expira el 31 de diciembre de este 2023 y aún no se sabe que decisión tomará el Xeneize con su futuro. Pero destituirlo del cargo a fin de año sería, a priori, un error.