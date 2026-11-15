Eduardo Domínguez calentó el clima previo a la final de la Copa Sudamericana: “Boca lleva 18 años sin ganar”

El director técnico del Galo no titubeó a la hora de adjudicarle toda la presión al Xeneize de cara a la final de la Copa Sudamericana.

Así como Eduardo Domínguez fue sincero al palpitar la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, el DT argentino también recurrió a los datos para ponerle pimienta a la previa del cruce continental, que se disputará en Barranquilla el próximo sábado 21 de noviembre.

Aunque Atlético Mineiro llega a la final de la Copa Sudamericana en plena crisis deportiva y de capa caída, el “Barba” no se achica de cara a la definición en Colombia. Por si quedaban dudas de que Domínguez conoce bien a Boca por su trayectoria en el fútbol argentino, el DT del Galo lo dejó en claro al referirse a una estadística que persigue al Xeneize y que representará una carga emocional durante la final de la Copa Sudamericana.

“Si pensás que tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegó, Boca lleva 18 años sin ganar una final internacional“, Domínguez admitió en conferencia de prensa de cara a la final de la Sudamericana. “¿Quién tiene más presión? Recién llevaban 3 años que no ganaban nada dentro del país“.

Último título internacional de Boca

El Xeneize no se consagra a nivel internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008, en la que venció a Arsenal de Sarandí. Desde entonces, la suerte le fue esquiva a Boca en las finales internacionales: alcanzó tres instancias definitorias, pero cayó en todas.

Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro.

Boca Juniors disputó tres finales de la Copa Libertadores y fue derrotado por Corinthians en 2012, por River Plate en 2018 y por Fluminense en 2023. El próximo 21 de noviembre, el equipo del Vasco Arruabarrena buscará redimirse ante un rival complicado, como suelen ser los equipos de Domínguez, más allá de lo que indique su historial reciente.

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La mala racha del Mineiro

Atlético Mineiro llegará a la final de la Copa Sudamericana con más de un mes sin conocer la victoria. Sin embargo, eso no parece afectar la motivación en el vestuario, y Domínguez sabe cómo sacar lo mejor de sus jugadores en los momentos clave.

Si es cierto eso de que las rachas están para romperse, entonces el Vasco y Boca deberán dormir con un ojo abierto hasta el sábado en Barranquilla.

“La presión es como vos creas en lo que hacés. Nosotros creemos mucho y hoy fue una muestra de la fuerza del grupo. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y con la cabeza para ganar”, Domínguez concluyó, advirtiendo al Xeneize a no confiarse a pesar de la mala racha que atraviesa Atlético Mineiro.

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En síntesis