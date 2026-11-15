Everson, capitán de Atlético Mineiro, da a Boca como favorito para la final de la Copa Sudamericana

El arquero del Atlético Mineiro no maquilló su opinión de Boca Juniors de cara a la final de la Copa Sudamericana.

El Atlético Mineiro estuvo enviando señales mixtas a Boca Juniors en la previa de la final de la Copa Sudamericana. Por un lado, Eduardo Domínguez calentó el clima al apuntar contra la larga sequía internacional del Xeneize. Por el otro, Everson, arquero y capitán del Galo, reconoció que Boca llega al duelo decisivo en mucha mejor forma que el equipo de Minas Gerais.

Los números están a la vista de todos. Mientras Boca llega como campeón y finalista de la Copa Argentina, Atlético Mineiro se presenta a la cita continental en Barranquilla en plena crisis deportiva. Así, Everson no titubeó al señalar a Boca Juniors como el gran candidato a hacerse con “La Gran Conquista” el próximo 21 de noviembre.

“Por más que los dos equipos llegaron a la final por méritos, tal vez Boca, por haber sido campeón, cambió un poco la situación y llega con más confianza. Está en un mejor momento“, Everson admitió tras el último partido de Atlético Mineiro previo a la final de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro llega con la pólvora mojada

Atlético Mineiro igualó sin goles ante Mirassol como visitante por la fecha 35 del Brasileirao. Así, los dirigidos por Domínguez acumulan siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Además, el Galo apenas anotó tres goles en sus últimos siete encuentros.

Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro.

El último triunfo de Atlético Mineiro fue el 17 de octubre, cuando venció por la mínima a Coritiba. Aunque se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, Mineiro llega tras perder su último partido en el certamen, cuando cayó 2-0 ante Montevideo City Torque en el encuentro de vuelta, aunque se impuso 3-2 en el global.

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Las finales perdidas del Mineiro

Por si fuera poco, el Galo también se enfrenta a un historial preocupante. Atlético Mineiro disputará su tercera final internacional en los últimos tres años, pero perdió sus dos últimas definiciones. En 2024, cayó ante Botafogo en Buenos Aires por la final de la Copa Libertadores. En 2025, fue derrotado por Lanús en la tanda de penales de la final de la Copa Sudamericana.

En síntesis