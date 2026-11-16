Miguel Merentiel palpitó la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: “Solo jugamos finales”

El uruguayo reveló cómo vive su actualidad en el Xeneize y el motivo de sus festejos tan efusivos al convertir goles.

Como no podía ser de otra manera, Miguel Merentiel no es ajeno al contexto, ya cambió el chip y solo piensa en la final de la Copa Sudamericana 2026. En ese sentido, el delantero rompió el silencio en la previa del partido contra Atlético Mineiro, donde Boca buscará romper la extensa sequía de 18 años sin levantar un trofeo internacional.

Miguel Merentiel, junto a Leandro Paredes y Lautaro Blanco. (Getty Images)

Vale resaltar que el partido será el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 19:30 horas de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado geográficamente en la reconocida ciudad de Barranquilla, Colombia. Allí, con los uruguayos Andrés Matonte como árbitro principal y Antonio García como VAR, llegará la hora de la verdad.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, La Bestia fue contundente y habló en nombre del plantel. “A partir de ahora solo jugamos finales hasta que termine el año“, aseguró en primera instancia. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta. “El foco está puesto en el fin de semana“, sentenció Merentiel en referencia a la final de la Sudamericana.

Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

Inmediatamente después, hizo hincapié en su estadía en Boca. “Nunca me imaginé todos estos momentos, pasando esta situación y estar cerca de jugar 200 partidos con esta camiseta, que no es nada fácil“, reconoció sin titubear al decirlo. De hecho, también agregó: “Hoy uno no se da cuenta, pero es fuerte. Trato de disfrutar el momento“.

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso. “No me voy dando cuenta de lo que me va pasando. Sigo por ese camino, que hasta ahora viene bien“, expresó el atacante uruguayo. Además, manifestó: “No me detengo a pensar porque me puede hacer mal. El día de mañana si llego a otras marcas, lo disfrutaré más adelante“.

"NUNCA ME IMAGINÉ ESTAR CERCA DE JUGAR 200 PARTIDOS CON ESTA CAMISETA"



Miguel Merentiel se refirió a su actualidad con el Xeneize.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/UkdMqkdWGh — DSPORTS (@DSports) November 16, 2026

Por último pero no menos importante, confesó qué se siente al convertir. “Hacer goles es único y más con esta camiseta. Es una sensación increíble. Cada vez que hago un gol trato de disfrutarlo al máximo“, reveló Merentiel durante la entrevista. Eso sí, entre risas, aclaró: “A veces me salen cosas locas, me transformo y hago alguna boludez por la euforia del momento, je“.

Publicidad