Pepe Sand eligió a Boca sobre River y desató la furia de los hinchas: "Muy resentido"

Con una extensa carrera por clubes como River, Colón, Racing, Boca Unidos, Deportivo Cali y Lanús, donde es ídolo y el máximo goleador histórico de la institución, José “Pepe” Sand disfruta de sus primeros meses fuera del fútbol desde que se retiró a fines del 2023.

En las últimas horas, el nombre del correntino volvió a circular en las redes sociales luego de una entrevista que brindó a la cuenta de “ Te dejo en orsai ” desde la cancha de Lanús. Allí, Pepe respondió a un ping-pong en el que le consultaron acerca de si elegía Boca o River entre otras cuestiones. Su contestación sorprendió y causó furia entre los hinchas riverplatenses.

“¿Boca o River?” , comenzaron preguntándole a Sand. Luego de soltar una risa incómoda, el delantero expresó contundentemente que prefiere al Xeneize. Además, señaló que es peor descender que perder la final con el clásico rival, en otro guiño al club de la Ribera.

Los hinchas de River se enojaron con aquel comentario de Pepe, ya que si bien su ciclo en el club de Núñez no fue bueno, el delantero surgió en el semillero riverplatense. Entre los comentarios, aparecieron algunos como “muy resentido, en River jugo 50 partidos e hizo 2 goles y llorar por que lo rajaron…“, así como también otros a tono con dicha frase: “Dolido y resentido, si no fuera por River no sería ni un poquito de lo que es!”, o “River te dio de comer… un poco de respeto solamente”. ¡No lo perdonaron!

Los números de Pepe Sand en River

En el equipo en el que tuvo su debut como profesional jugó un total de 57 partidos y anotó 11 goles, siend parte del título nacional que obtuvo River en 2004.

Luego, en donde tuvo su mejor paso fue en Lanús, en el que se convirtió en uno de los máximos ídolos máximos de la institución al ser el goleador histórico con 173 goles en 320 partidos. En Racing, Deportivo Cali, Tigre, Racing, Colón, Aldosivi y Argentinos Juniors, entre todos los clubes por los que pasó, tuvo ciclos más discretos. En el Granate es sinónimo de leyenda.

Los goles de Sand a Boca

En los 22 partidos que lo enfrentó en toda su carrera, al Xeneize le anotó 8 goles en total, siendo uno de los equipos que más vacunó. Solo lo supera Independiente, Racing, San Lorenzo, Gimnasia y Unión.