Oriundo de Corrientes, José Sand siempre fue un fanático del fútbol. De chico jugaba como arquero, pero como no le sentaba bien recibir goles, pasó a desempeñarse como delantero y allí mostró su mejor versión. Desde River lo vieron y se lo llevaron a las Inferiores. Allí se formó y, durante muchos años, fue el máximo goleador de las categorías formativas del club de Núñez hasta que fue superado por Federico Andrada.

Tras una carrera exitosa como futbolista, José Sand le puso punto final a la misma en Lanús en el año 2023, pero su vínculo con el club no terminó ahí ya que actualmente se desempeña como Director General del Fútbol Amateur. Además, compatibiliza ese rol con el mundo equino y el haras que tiene en su Corrientes natal. Cabe destacar que tiempo atrás fue denunciado por maltrato animal.

José Sand junto a Luis Chebel, presidente de Lanús.

Sus inicios en el fútbol

Pese a realizar las Inferiores en River y hacer una cantidad importante de goles, no llegó a debutar en Primera División allí. Lo hizo con la camiseta de Colón de Santa Fe en el año 1999. Una temporada más tarde vistió la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza, luego pasó por Vitória de Brasil y más tarde por Defensores de Belgrano, hasta que finalmente tuvo su chance en el Millonario.

Sus años en River

De la mano del Negro Astrada, José Sand finalmente tuvo la chance de jugar en la Primera de River. Su paso por el club fue entre 2004 y 2005 y las expectativas eran altas, básicamente porque era el máximo artillero de las Inferiores. Con competencia fuerte con Gastón Fernández, Fernando Cavenaghi y Maxi López, el correntino no tuvo muchas oportunidades. En total fueron 57 partidos jugados en los que marcó 11 goles. En ese período ganó el Clausura 2004.

Pepe Sand jugó en River entre 2004 y 2005.

Problemas con los hinchas

Fueras varias las visitas de Pepe Sand con diversas camisetas al Monumental y allí se produjo un quiebre con los hinchas que se mantiene hasta el día de hoy. Hace un tiempo, el goleador habló con Interior Deportivo y dijo: “Yo no estaba enojado con la gente de River. Los primeros seis meses de 2004, que salimos campeones con Leo (Astrada), anduve muy bien, rendí, siempre entraba en el segundo tiempo y hacía goles. Cavenaghi hizo nueve goles y yo, seis. Aparecimos varios chicos de las Inferiores”.

Además, agregó: “Lo que pasa es que después me empezaron a prestar y prestar y me compra Lanús. En el primer partido nos toca con River y toda la gente me silbaba. Yo no entendía por qué me silbaban. Entonces, cuando hice el gol, festejé con gestos. La gente pensó que yo estaba enojado, pero, realmente, yo estaba enojado por ese día. No había por qué silbarme si yo nunca había hecho nada contra River”.

Banfield, Colon y Lanús

Tras su paso por River, Pepe pasó a Banfield, donde jugó por una temporada en la que le fue muy bien en cuanto a goles: hizo 10 en 37 partidos jugados. Tras un breve paso por Colón, en 2007 llegó a Lanús y a partir de ahí empezó a escribir su historia grande con el Granate. Formó parte del equipo que ganó el Clausura 2007 de la mano de Ramón Cabrero. En 2009 se marchó, pero luego volvería y haría más grande su figura en el club del Sur del Gran Buenos Aires.

Un trotamundos

Una vez que dejó Lanús en 2009, José Sand se convirtió en un auténtico trotamundos, aunque no logró establecerse en ningún lado. Entre 2009 y 2016 pasó por: Al Ain, Deportivo La Coruña, Tijuana, Racing, Tigre, Argentinos Juniors, Boca Unidos y Aldosivi. Finalmente, regresaría al Granate para vivir una era dorada de la instrucción de la que se convirtió en ídolo.

Regreso a Lanús

En 2016, Pepe volvió al Granate y en esta oportunidad fue figura fundamental de uno de los momentos más glorioso de la vida del Granate. Obtuvo el torneo argentino en 2016, también ese mismo año se alzó con Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina, la cual su club le ganó a River con un baile histórico en el Estadio Ciudad de La Plata. Además, en ese período fue finalista de la Copa Libertadores en 2017, la cual finalmente quedó en manos de Gremio de Porto Alegre.

Pepe Sand grita su gol en la Bombonera. (Foto: Getty).

El cierre de su carrera

En 2018, José Sand vivió su última experiencia en el extranjero y fue para jugar en Deportivo Cali, pero al año siguiente regresó a Lanús y allí puso punto final a su carrera a los 43 años jugando para el club que lo adora. Tras cerrar su ciclo como futbolista, el presidente Chebel le encomendó la tarea de encargarse del fútbol amateur del club.

Pepe Sand en Deportivo Cali, equipo en el que jugó en 2018. (Foto: Getty).

Denuncia por maltrato animal

En 2017, una muerte en una carrera de caballos tocó de lleno a la familia Sand. “Fantasía”, la yegua que pertenecía a Pepe y su hermano César falleció en plena competencia y, por ese suceso, los hermanos fueron denunciados y acusados de dopar al animal. Al realizarle los análisis de rigor, se determinó que: “Se le había suministrado ilegalmente una sustancia prohibida llamada estricnina, que es un estimulante que habría provocado la excitación motriz y circulatoria, el aumento de circulación de la sangre y el aceleramiento de las pulsaciones del equino”.