Boca se llevó tres puntos en La Bombonera ante Sarmiento luego de un planchado primer tiempo que no había dejado un buen augurio para lo que restaba de partido. Sin embargo, las distracciones del equipo de Israel Damonte le facilitaron la tarea al Xeneize que, gracias a los goles de Miguel Merentiel y Cristian Medina, sentenció el encuentro pese a no haber tenido demasiadas chances claras.

Sin embargo, más que cualquier jugada dentro del partido, la acción más llamativa del cotejo tuvo lugar por fuera de la línea de cal. Guido Mainero, delantero del Verde, no pudo ingresar al campo de juego por el anillo que llevaba en su mano izquierda. En la extensa demora por quitarse la sortija, el futbolista de Sarmiento finalmente no pudo entrar y en esa misma pelota parada se vino el segundo gol de Boca, que encontró mal parado al equipo visitante.

Sobre esta situación en particular fue consultado Jorge Almirón, para que pueda dar su visión como entrenador. Sin embargo, el DT no se quiso meter en polémicas. “Prefiero no hablar del tema, pero nosotros aprovechamos esa situación y fue el segundo. Que te pase algo así es doloroso para cualquier equipo, si nos pasa a nosotros lo sufriríamos también. Me quedo con la corrida de Luis y la asistencia a Medina, que hizo un pique de 70 metros”, concluyó.

Otro de los protagonistas que se refirió a este incidente fue el propio Damonte, caliente con lo ocurrido. “Pasó lo que vieron: tenía un anillo y se tuvo que sacar el anillo. Y en esta clase de partidos y contra un árbitro como Silvio (Trucco), que está con la lupa, te la encuentran. Tenía razón, no puede jugar con anillos, ni con cadenitas, ni con gorro. Tenés un anillo, no podés jugar. Te lo encuentran, uno menos y nos hicieron un gol donde quedamos malparados por eso”, expresó el entrenador de Sarmiento, perjudicado por uno de sus dirigidos. La imagen del fin de semana.