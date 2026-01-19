Sarmiento se llevó a una joya que River blindó en 30 millones

El mercado de pases empieza a bajar la persiana, ya que este martes 20 de enero, según el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, será la fecha del cierre. Y por eso mismo, los equipos de la Liga Profesional de Fútbol aprietan el acelerador para incorporar a los diferentes jugadores que solicitan los entrenadores.

En el caso de Sarmiento, que viene de sumar a Benjamín Borasi, Andrés Marsengo, Federico Andueza, Sergio Quiroga, Javier Burrai, Santiago Salle, Lucas Suárez, Juan Manuel Cabrera, Diego Churín, Cristian Zabala, Junior Marabel, Gastón Arturia y Ulises Delgado, negoció con River para incorporar a uno de los juveniles que no tenía lugar en la consideración de Marcelo Gallardo.

Luego de varias charlas, se confirmó el arribo de Alexis González, delantero de 21 años nacido en Posadas, Misiones, que llega al conjunto de Junín por medio de un préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026, con un cargo del que todavía no se conocen los montos, pero sin opción de compra.

Será la tercera cesión para el juvenil que anotó 15 goles en los 37 partidos que disputó con la Reserva del Millonario, quien estuvo en el fútbol chileno y defendió la camiseta de Audax Italiano, y que anotó 3 tantos en 17 juegos.

El contrato de Alexis González con River

En agosto de 2023, Alexis González firmó su primer contrato profesional con River, el cual se extendía hasta diciembre de 2025. A raíz de los préstamos que tuvo desde aquel entonces, se prolongó hasta 2027.

Cabe destacar que posee una cláusula de rescisión fijada en 30.000.000 de dólares, la cual se eleva a 35 millones de la misma moneda en los diez días anteriores o posteriores al cierre del mercado de pases.

