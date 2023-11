Después de lo que fue una durísima y extensa jornada para todo el mundo Boca, donde las elecciones presidenciales quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, Juan Román Riquelme siguió trabajando con total normalidad para poder encontrar el reemplazante de Jorge Almirón.

El pasado 6 de noviembre, dos días después de que Boca perdiera la final de la CONMEBOL Libertadores a manos de Fluminense, Almirón renunció a su cargo y a partir de allí comenzó el interinato de Mariano Herrón. Pero en el Consejo de Fútbol, más allá de que están las elecciones por delante, nunca dejaron de trabajar.

Uno de los apuntados era Luis Zubeldía, que había ganado la última edición de la CONMEBOL Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y si bien el ex DT de Lanús y Racing estaba por quedarse sin trabajo porque se vencía su contrato, llegó a un acuerdo para renovar con los ecuatorianos . De esta manera, Riquelme se quedará con las ganas de tenerlo.

El pampeano de 42 años prolongó su estadía en Liga Deportiva Universitaria de Quito hasta diciembre del 2024, por lo que en el Xeneize deberán esperar, al menos durante un año, para tenerlo. Pero mientras tanto, al máximo ídolo del club de La Ribera se le empieza a complicar muchísimo poder conseguir a un entrenador que tome el lugar de Almirón.

Los números de Luis Zubeldía como DT de Liga de Quito

Desde su arribo en abril del 2022, el pampeano lleva 64 partidos dirigidos en donde ganó 34 encuentros, empató 21 y cayó solamente 9 veces. Además, conquistó la Copa Sudamericana venciendo a Fortaleza en la final por penales, tras un 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

¿Riquelme llamó a Zubeldía para que asuma en Boca?

Pese al interés de Boca por tener a Luis Zubeldía, fue el propio entrenador quien confirmó en Radio La Red que no hubo ninguna charla: “No me contactaron, no pasa nada”, sostuvo.