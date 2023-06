Después de que los primeros 30 minutos de la primera etapa fueran muy flojos, el nivel de Boca se elevó y consiguió el triunfo frente a Monagas. Si bien los dirigidos por Jorge Almirón tuvieron la chance de golear a los venezolanos, fallaron muchas ocasiones de gol, y el resultado quedó corto.

Más allá de lo que fue el triunfo que les permitió clasificarse como líderes del Grupo F en la CONMEBOL Libertadores, los fanáticos del Xeneize se mostraron muy enojados con el rendimiento particular de un jugador que viene siendo titular y muy bancado por Almirón.

Hace tiempo que sus actuaciones no coinciden con lo que pretenden los hinchas de Boca, pero como el entrenador no se convence con otras alternativas, le sigue dando chances. Algo por lo que es muy criticado.

Una vez más, el rendimiento de Guillermo Fernández no fue el esperado por la fanaticada boquense, que le exige mucho más por ser el capitán del equipo , además de que saben que posee grandes cualidades que le permitirían destacarse por sobre el resto, y así reflejar los dichos de Juan Román Riquelme, quien sostuvo que es de los mejores del país.