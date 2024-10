Boca recibe a Argentinos Juniors en La Bombonera en su primer partido después de la renuncia de Diego Martínez. A la espera de la llegada de un nuevo entrenador, el equipo de la Ribera encara este encuentro con un director técnico interino.

Es por eso que Juan Román Riquelme decidió volver a confiar en Mariano Herrón, que se hace cargo del primer equipo luego de haber tenido dos interinatos en el pasado. Ante el Bicho, el habitual DT de la Reserva estará al mando en su octavo partido en Primera División.

Hasta la fecha, la efectividad de este entrenador en la máxima categoría del Xeneize es del 52%. Fueron 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas en un total de 7 encuentros disputados. Dato no menor: en sus dos debuts como interino, no perdió (3-0 vs. Barracas y 1-1 vs. San Lorenzo).

Quién es Mariano Herrón, el DT interino de Boca

Nacido el 24 de febrero de 1978, Mariano Herrón compartió equipo con Juan Román Riquelme tanto en Club Social y Deportivo Parque, donde se formaron como profesionales; como en Argentinos Juniors, donde compartieron inferiores hasta que el 10 se fue a Boca.

En su carrera, se desempeñó como mediocampista central, con pasos por el Bicho, Montpellier (Francia), San Lorenzo, Rosario Central, Lleida (España), Independiente, Deportivo Cali y Aldosivi. Fue en el club marplatense donde le puso punto final a su carrera.

Ya como DT, Herrón comenzó siendo ayudante de campo de Claudio Borghi en Argentinos, en la temporada 2013/14. En 2019 llegó a Boca de la mano de Román, luego de las elecciones que dejaron a Jorge Amor Ameal como presidente del club.

En el Xeneize arrancó siendo ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y mantuvo su cargo cuando llegó Sebastián Battaglia. Ya con Hugo Ibarra al mando, pasó a Reserva, donde se mantuvo hasta el día de hoy. En el medio tuvo dos interinatos, que se dieron antes y después del ciclo de Jorge Almirón.