Ignacio Rodríguez, a fuerza de goles, está haciendo que en Boca, de frente al 2024, se replanteen la política que aplican con sus delanteros de la primera división. Es que en el equipo que ahora dirige Mariano Herrón, el déficit de anotaciones de los atacantes es demasiado notorio. Salvo Miguel Merentiel (convirtió en 14 oportunidades sobre 47 presentaciones), Edinson Cavani y Darío Benedetto están muy por debajo de lo que se pretende de ellos.

Entre los dos llegan a apenas seis goles sumando sus partidos en todas las competencias del segundo semestre (los partidos de la Copa Libertadores, de la Copa Argentina y de la fase regular de la Copa de la Liga), por lo que está claro que el cuerpo técnico a cargo -sea Herrón u otro el que asuma en el cargo que dejó vacante Jorge Almirón- deberá buscar una solución cuanto antes.

Ahí aparece al alcance de la mano Ignacio Rodríguez, nacido en Argentina (del barrio de Mataderos), pero con ciudadanía uruguaya (ya fue citado para el combinado Sub 20), quien fue fundamental para que Boca sea campeón del torneo de la cuarta división y para que se consagrara en la Copa Libertadores Sub 20 2023 al vencer en la Final a Independiente del Valle.

De hecho, Nacho marcó los dos goles del 2 a 0 a favor del Xeneize en el encuentro decisivo del certamen continental, los cuales añadió a sus 15 conquistas en la liga de la cuarta (fue el goleador del campeonato) y que, a la postre, también acopló a sus tres gritos recientes en la Reserva frente a River (1 a 1), San Lorenzo (2 a 0) y Lanús (1 a 0).

Por cierto, también fue parte del conjunto que se coronó campeón de la Copa Intercontinental vs. AZ Alkmaar de Países Bajos (campeón de la UEFA Youth League), en el encuentro que se disputó el pasado nueve de septiembre en el Estadio Alberto José Armando (ganaron los comandados por Silvio Gabriel Rudman por penales).

Javier Mascherano y Marcelo Broli se disputan a Ignacio Rodríguez

Tanto Javier Mascherano, entrenador de las Selección Argentina Sub 23 y Sub 20, como Marcelo Broli, estratega del combinado uruguayo de las mismas categorías, están siguiendo de cerca a Ignacio Rodríguez, el goleador formado en Boca Juniors. Incluso, la Celeste ya lo citó. No obstante, Argentina todavía está a tiempo de llamarlo, tal como sucedió con, por ejemplo, Tomás Avilés, quien también representó a Chile.

¿Edinson Cavani se va de Boca antes de cumplir su contrato?

Dentro de esta incertidumbre que existe en Boca con sus delanteros, surgió desde Uruguay la chance de que Edinson Cavani abandone la institución xeneize antes de que cumpla su contrato, el cual vence en diciembre del 2024. Este murmullo se desprendió de una declaración del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que en una entrevista dijo que ya iniciaron las conversaciones por si Boca no lo quiere retener.