El Consejo de Fútbol de Boca, con la directiva de Juan Román Riquelme, deberá ocuparse en los próximos meses de la situación de varios futbolistas importantes del plantel que finalizan sus vínculos contractuales en diciembre, para definir en que casos dar lugar a una continuidad y en cuáles dar un estrechón de manos como despedida.

Según informó este jueves Augusto César en ESPN, la directiva del Xeneize ya está trabajando al respecto. En ese sentido, se han marcado cuatro prioridades a las que ofrecer prolongar ese vínculo: Edinson Cavani, Nicolás Valentini, Luis Advíncula y Pol Fernández.

Por el contrario hay otros dos futbolistas, también con mucha influencia dentro del plantel, cuyo futuro está en evaluación y dependerá casi con exclusividad con su participación y rendimiento en lo que queda del año. Se trata de Sergio Romero, quien todavía no ha vuelto a jugar desde su lesión; y Darío Benedetto, quien perdió mucha continuidad y en su regreso a la titularidad viene de fallar un penal en el partido de Copa Sudamericana que terminó con empate sin goles ante Nacional de Potosí.

El único de los seis futbolistas en cuestión que se expresó recientemente sobre su situación contractual fue Nicolás Valentini. “Estamos hablando. Esperemos que se pueda dar todo”, dijo como muestra de buena predisposición el defensor, al regreso de su convocatoria con la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni durante la Fecha FIFA de marzo, en la que no sumó minutos.

En Europa buscan a Valentini

Entre los futbolistas que este año finalizan su vínculo con Boca, es Nicolás Valentini el que actualmente tiene mejor mercado en el Viejo Continente. Más allá de sus intenciones manifiestas de quedarse en el club, es consciente que han mostrado interés por él equipos como Olympiacos de Grecia y Lazio de Italia.

En el arco, Boca apuesta al futuro

La posibilidad de que Sergio Romero continúe defendiendo el arco de Boca en 2025 se vuelve todavía más compleja si se tiene en cuenta que, tal y como avanzó Augusto César, la dirigencia tiene intenciones de afianzar a Leandro Brey, quien viene de tener una actuación destacada por Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí.

“Si no hay acuerdo con Romero, Brey es el futuro. A fin de año, Romero tendrá 37 años. Javier García también tendrá 37 años. Brey tendrá en 22“, señaló posicionando a quien también es arquero de la Selección Argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano y que, de no mediar imprevistos, participará de los Juegos Olímpicos de París.