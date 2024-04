El buen primer tiempo que disputó Boca en Potosí durante su estreno en la Copa Sudamericana le reportó incluso una oportunidad inmejorable de tomar una ventaja en el marcador que había merecido ante Nacional, pero Darío Benedetto malogró un remate desde el punto de penal cuando ya se habían cumplido los primeros 45 minutos y corría el tiempo de adición.

La historia fue diferente en el complemento, porque El Xeneize comenzó a pagar el esfuerzo realizado a 4 mil metros de altura y fueron los locales los que acumularon chances de marcar, algo que tampoco sucedió. Consumado el empate sin goles, fue el propio delantero el que se encargó de calificar su actuación, a la vez que lamentó la oportunidad desaprovechada.

“Erré el penal. Nadie tiene más bronca que yo. Tuvimos un gran rendimiento en la altura y me quedo con eso. Como delantero, me quedo con el penal y no con el partido que hice”, dijo evidenciando que estaba conforme con su producción general, más allá de la ocasión desperdiciada.

“Yo quiero hacer el gol. Acá, apenas tocás la pelota, ya sale fuerte. Se notó en los cambios de frente. No baja nunca. Soy delantero, quiero convertir y no se me está dando”, agregó Pipa, que no celebra con la camiseta de Boca desde el 5 de febrero, en el triunfo 2-0 ante Tigre por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

El respaldo de Diego Martínez en conferencia

En plena conferencia de prensa, Diego Martínez mantuvo un cruce con un periodista que intentó responsabilizar a Benedetto por el hecho de que Boca no haya podido estrenarse con victoria en la Copa Sudamericana. “¿Influye tanto el penal errado por Benedetto?”, le consultó un periodista. “¿Si influye negativamente, dice usted? ¿O cómo ‘si influyó’?”, repreguntó el DT.

“Es una situación de juego. El equipo generó una situación muy clara de gol y le tocó pegarle al travesaño a Darío. El equipo no se resintió y siguió adelante. En el segundo tiempo siguió intentando, quizás por momentos con menos control por el cansancio, pero mirando al arco rival y sabiendo que en muchos momentos Nacional en su estadio, cuando no logra esa ventaja, empieza a partir aún más los partidos y a hacer valer la altura poniendo muchos delanteros”, expresó como análisis de la situación y del partido en general.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca por Copa Sudamericana?

El próximo martes 9 de abril, previo duelo ante Newell’s en La Bombonera por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga, Boca disputará su segundo partido en Copa Sudamericana, que marcará su estreno como local, ante Sportivo Trinidense de Paraguay. El inicio de dicho encuentro está programado para las 21.00.