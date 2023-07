Boca se ilusiona con el arribo de Edinson Cavani más que nunca. Es que si bien en otros mercados de pases hubo coqueteos y acercamientos de parte del jugador y del club de la Ribera, esta vez la predisposición de todas las partes esta dada para que el sueño se convierta en realidad y que el uruguayo se ponga la camiseta xeneize.

Incluso, el delantero ya sabría lo que recibirá de sueldo y solo resta su desvinculación en el Valencia para arribar como agente libre (la cual estaría encaminada) y que Boca libere un cupo de extranjero, algo que intenta con las posibles salidas de Jan Hurtado, Sebastián Villa y Óscar Romero.

De darse, claro está que Cavani llegaría al Xeneize para ser el 9 titular por encima de Miguel Merentiel, Darío Benedetto y Luis Vázquez, aunque este último podría ya no estar debido a que lo buscan desde Bélgica. Hoy por hoy, no está claro quien es el titular de estos tres para Jorge Almirón, porque si bien siempre que Benedetto estuvo bien físicamente, lo utilizó de entrada, en los últimos encuentros de Boca esto no sucedió, y tanto Merentiel como Vázquez fueron titulares por sobre el “Pipa”.

Ante esta situación, y con la factible llegada de Cavani para ser el indiscutido titular al menos a priori, el Diario Olé reveló la postura de Benedetto respecto a su futuro y como el arribo del killer charrúa podría cambiar su visión. El medio indicó que, según la confesión de alquien desde su entorno “la realidad es que si le traen a una figura como el uruguayo, el Pipa tiene decidido intentar buscar una salida de Boca“.

De esta manera, parece ser a priori que la convivencia entre Benedetto y Cavani no existiría, ya que de arribar el ex PSG y Manchester United, el Pipa buscará salir del Xeneize y marcharse a un nuevo destino en donde pueda tener los minutos deseados de entrada. ¿Será así?