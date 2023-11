Se terminó la etapa de Jorge Almirón como entrenador de Boca. El plantel aterrizó este domingo en Buenos Aires tras la caída contra Fluminense en la final de la CONMEBOL Libertadores 2023 y el DT comunicó su decisión en una reunión privada que tuvo con Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución.

La junta tuvo lugar el domingo por la tarde noche, después de un vuelo que sirvió para enfriar un poco la cabeza después de lo que fue la caída del sábado en el Maracaná. Al parecer, Almirón ya estaba convencido de su destino y no lo negoció con Román. “Me voy”, fueron las primeras palabras del entrenador hacia Riquelme, según reveló el diario Olé en las últimas horas.

El vice de Boca no tenía en mente la posibilidad cercana de que el plantel profesional del Xeneize se quedara sin DT, por lo que intentó cambiar la postura de Almirón. “Pero no, esperá, pensemos un poco…”, soltó el ídolo boquense. Sin embargo, no había vuelta atrás. “No, no… Esto no da para más”, sentenció Jorge en Boca Predio. El final de una etapa.

A siete meses de su asunción en el club de La Ribera, Almirón deja la institución sin haber ganado títulos y con un porcentaje de efectividad levemente menor al 50%, tras haber cosechado 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas durante los 43 partidos en los que dirigió al Xeneize.

Herrón, el sucesor inmediato

La misión del Consejo de Fútbol ahora será conseguir un reemplazo para Jorge Almirón. Sin embargo, el contexto no le permite a la dirigencia de Boca moverse rápido: en un mes hay elecciones en el club y no pueden tomar decisiones a largo plazo.

Es por eso que la directiva deberá atar todo con alambre de aquí a fin de año y está prácticamente confirmado que Mariano Herrón, aquel entrenador que asumió como interino en abril tras la salida de Hugo Ibarra del club, volverá a ocupar el mismo rol hasta que finalice el 2023 mientras Boca define su futuro institucional.

La danza de nombres para suceder a Almirón ya comenzó a dar sus primeros pasos, pero para tener mayores certezas habrá que esperar el resultado de unas elecciones que, pese a la derrota del Xeneize en la final de la CONMEBOL Libertadores 2023, se le presenta favorable al oficialismo.