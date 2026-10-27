Riquelme remarcó las críticas a Villa y lo respaldó: “Contentos de tenerlo en el club”

El máximo mandatario del Xeneize se refirió al presente del colombiano, uno de los jugadores más resistido por los hinchas.

Uno de los movimientos más arriesgados que hizo Boca en el último mercado de pases fue la compra de Sebastián Villa, un viejo conocido con el que había tenido algunos problemas legales producto de una salida conflictiva tras su primer ciclo. El Xeneize desembolsó 6,5 millones de dólares por el 100% del pase del colombiano y todavía no logró encontrar su mejor versión.

Ante esta situación, las críticas por parte de los hinchas están a la orden del día. Muchos de ellos directamente no estaban de acuerdo con su regreso, pero la razón principal de las críticas que recibe son por su rendimiento, que todavía no convence.

Fuerte banca de Riquelme

Juan Román Riquelme, máximo mandatario de Boca, dialogó con el periodista Flavio Azzaro y fue consultado por Sebastián Villa. El presidente afirmó: “Cuando volvimos a traer al club a Villa lo han criticado mucho, le han pegado bastante. Estamos contentos de tenerlo en el club, creemos que nos puede ayudar mucho y después tenemos la suerte de contar con jugadores muy buenos que lo están haciendo bien y que nos están ayudando para que el equipo pueda competir”.

Sebastián Villa. (Foto: Getty).

Riquelme habló de los arbitrajes

“Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar. Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la televisión a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol”, afirmó el presidente de Boca.

DATOS CLAVE

Boca Juniors pagó 6,5 millones de dólares por el retorno de Sebastián Villa .

pagó por el retorno de . Juan Román Riquelme defendió la vuelta de Sebastián Villa ante las duras críticas.

defendió la vuelta de ante las duras críticas. Juan Román Riquelme respaldó públicamente la labor de los árbitros tras las polémicas.