El delantero colombiano elogió al juvenil que pinta para titular en la final, pese a que apenas sumó minutos desde que regresó de su lesión.

La lesión de Tomás Aranda fue un tema que generó preocupación en Boca en los últimos meses. Sin embargo, el Xeneize se repuso a la baja del 10 en la recta final del semestre y lo recuperó antes de tiempo, ya que, en un principio estaba descartado hasta 2027, pero sumó minutos en la definición de la Tabla Anual y en semis de la Copa Argentina.

A un día de la final de la Copa Sudamericana, parece que Aranda le gana la pulseada a Alan Velasco y será titular en el Metropolitano de Barranquilla este sábado. El Vasco Arruabarrena no quiso confirmar el equipo, a sabiendas que esta es la única duda en el 11 inicial.

En la previa del partido contra Atlético Mineiro, y con la posibilidad latente de volver a la titularidad ni más ni menos que en una final internacional, Aranda recibió un elogio de uno de sus compañeros: Sebastián Villa.

El colombiano estuvo este viernes en el Metropolitano junto con Merentiel, Paredes y Arruabarrena haciendo el reconocimiento del campo de juego. Desde allí dejó testimonios y le tiró flores a su posible compañero de ataque en la final: “Recuperar a Aranda es importante, es un grandísimo jugador. Lo veo de chiquito, sabía que iba a ser profesional y me pone muy contento que se haya recuperado rápido”, señaló Villa

Además, reveló su rol de referente del plantel hacia los más jóvenes del equipo: “Siempre tratamos de ayudar a los chicos del club a que tomen buenas decisiones y ser mejores cada día”, expresó. A horas de la final, Villa y una fuerte banca al pibe que lleva la 10 en la espalda.

Más de Villa

En diálogo con ESPN, el colombiano habló del campo de juego del Metropolitano, del cual reveló que se encuentra en buenas condiciones. En sintonía, se refirió a si siente presión en la previa de la final: “Hay un poco de nervios pero presión no. Venimos de ganar un título y pasar a una final, tenemos un gran equipo, confiamos en nosotros y tenemos un grupo muy humilde y sano, es muy importante”, señaló.

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🔵🟡 Sebastián Villa y la importancia para él de jugar la final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS en su tierra.



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Además, analizó brevemente a Mineiro: “Sabemos que juegan bien a la pelota, hay que contrarrestarlo. El que cometa menos errores, ganará el partido; esperamos que seamos nosotros por toda nuestra gente y la familia, para quedar en la historia. Mañana esperamos estar a la altura“. Para cerrar, destacó el fanatismo de su país por el Xeneize: “Colombia es hincha de Boca por lo que hicieron Serna, Córdoba y Bermúdez. Me pone muy contento que Colombia sea bostero, esperamos estar a la altura y conseguir el título”.

Las posibles formaciones de Boca y Mineiro

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra.

Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)

4to árbitro: Juan Benítez (PAR)

5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Antonio García (URU)

AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)

AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

AVAR 3: Leodán González (URU)