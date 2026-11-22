El extremo colombiano fue fundamental en las recientes consagraciones de Boca y no dudó en hacer público su cariño por Román.

Boca Juniors atraviesa un gran presente y el mismo coincide también con un muy buen momento personal de Sebastián Villa. El colombiano no solo asistió a Miguel Merentiel para el 2-0 del Xeneize en la final de la Sudamericana, sino que también venía de un gol y otra asistencia ante Banfield por semifinales de Copa Argentina.

A pesar de las críticas, Villa siempre fue respaldad por Juan Román Riquelme, tanto en su primera etapa como ahora que regresó al Club de la Ribera. Tras la consagración en Barranquilla, Sebastián le devolvió ese cariño al presidente de Boca con una curiosa declaración.

Villa habló con Radio La Red y, al ser consultado por Riquelme, el delantero manifestó: “Estaba hablando con él. Es mi papá, es mi papá. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él y gracias a Dios que le pudimos dar un título internacional a Boca Juniors después de 18 años”.

🗣️ Sebastián Villa, luego de la consagración en la Copa Sudamericana, habló en exclusiva con @Eze_sosa en Radio La Red y expresó: "Riquelme es mi papá. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él"



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La asistencia de Sebastián Villa en la final de la Copa Sudamericana

¡¡IBAS A TENER REVANCHA, MIGUEL!! ¡¡GRAN JUGADA DE VILLA Y GOL DE MERENTIEL PARA EL SEGUNDO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL ARRANQUE DEL ST!!



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