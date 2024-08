Días después que el periodista Tato Aguilera revelara que Leandro Paredes tiene decidido regresar a Boca en junio de 2025, una vez que finalizara su contrato con Roma, el propio jugador reconoció que si tuviese que elegir a un compañero de la Selección Argentina para que lo acompañe se inclinaría por Rodrigo De Paul.

Este jueves, fue el mediocampista de Atlético Madrid, de gran identificación con Racing, quien aceptó tener diálogo fluido con Juan Román Riquelme, aunque aclaró que tiene que ver con un vínculo de cariño que generó con el ídolo Xeneize y no con algún tipo de conversación sobre su futuro deportivo.

“Román era mi ídolo de chico y también a ese nivel me gustaba mucho Zidane. Román me escribe un montón, siempre por los partidos de la Selección. Me felicita. Yo también lo felicité cuando ganó las elecciones. No lo conozco más que por jugar contra él. Pero nunca hemos tenido otro tipo de encuentro”, contó De Paul en diálogo con Nadie dice nada, de Luzu TV.

Ante esa confirmación de su admiración por quien actualmente ejerce la presidencia de Boca, El Motorcito de la Selección Argentina fue consultado sobre la posibilidad futura de recibir un llamado para jugar en el club. “No, no. Yo, en Argentina, es Racing o Racing”, respondió.

Paredes dijo que le gustaría jugar con De Paul en Boca.

De Paul contó cómo consiguió la camiseta de Riquelme

El mediocampista de la Selección Argentina y Atlético Madrid reveló que las tres camisetas que más disfrutó haber cambiado corresponden a futbolistas argentinos: Juan Sebastián Verón le dio la de Estudiantes, Maxi Rodríguez la de Newell’s y Juan Román Riquelme, su ídolo desde pequeño, la de Boca.

“Con Román teníamos una persona en común. Yo no le había dicho nada y cuando empieza el partido me dice ‘¿conocés a Jorge?’. Yo le dije que sí, todo nervioso. ‘Bueno, ahora cuando termina te doy la camiseta’, me dijo. Él sale lesionado en el segundo tiempo y pensé ‘perdí’. Termina el partido, viene caminando y me la da. Un fenómeno“, recordó.

Para De Paul, no hay hincha como el de Racing

Tras confirmar que en Argentina no jugaría en otro club que no sea el que le permitió formarse y hacer su estreno como futbolista profesional en 2013, Rodrigo De Paul definió a los hinchas de Racing como una especie única, diferentes de cualquier otro.

“El hincha de Racing es muy fanático. La pasión que tiene por el club, para mí sobrepasa todo. Pierde un partido Racing y toda la semana está mal. Gana y es la mejor semana de su vida. Es impresionante. En algún momento a mí me gustaría volver, pero yo no quiero generar esa expectativa. Jamás diría que lo voy a hacer”, señaló.